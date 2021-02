Cliff House舊址 可望另有餐廳進駐

舊金山著名地標Cliff House,現有望再度成為餐廳。(本報檔案照)

位於舊金山 太平洋沿岸最西端,俯視大洋的Cliff House 過去是一家著名的海鮮餐廳,也是舊金山著名的地標。Cliff House 餐廳雖因新冠疫情 來襲關閉,可是這個著名的景點可望最早於春天重新開張營業。

舊金山縣議會最近全數無異議通過新決議,要求目前擁有Cliff House 的國家公園服務處在尋找長期承租人同時,馬上設法使用這家關閉的建物。

國家公園服務處發言人艾史賓諾沙 (Jullian Espinoza) 已證實這項決議案。他同時指出,雖然國家公園服務處過去曾認為在目前飲食業所處情況下,可能無法出租給餐飲業者,可是現在他們已改弦易轍,準備再讓這個著名地標成為一家餐廳。

艾史賓諾沙表示:「我們決定讓Cliff House 再度成為一家著名餐廳與公眾活動場所。從一開始我們就認為這棟建物屬於公眾,而非少數人或是商業集團。」

艾史賓諾沙說,Cliff House 原來租給洪塔拉斯夫婦 (Dan and Mary Hountalas) 。兩人從1973年起使用這棟著名建物,開設海鮮餐廳,遠近馳名,餐廳於2020年因疫情關閉。

他說,餐廳關閉時,國家公園服務處一度考慮租給短期客戶,同時尋找適當長期承租人。當時舊金山輿論界對Cliff House 未來甚為關切,其中主要原因不僅是著名餐廳停止營業,同時也是關心這個著名地標的未來。

舊金山旅遊協會 (the San Francisco Travel Association) 、舊金山商會 (San Francisco Chamber of Commerce) ,以及金門餐飲公會 (the Golden Gate Restaurant Association) 今年1月間曾送連署信給加州 參議員范士丹 ( Dianne Feinstein) ,希望能儘快找到餐飲業者短期承租下來。

雖然國家公園服務處現在決定將原Cliff House 建築維持成一家餐廳,該機構先前對繼續在原來建物開設餐廳的構想持疑。服務處去年12月3日發給洪塔拉斯夫婦信函中指出,他們正重新評估任何人繼續在此建物內經營餐廳的可能性,主要原因是新冠瘟疫在不遠的將來對餐飲業可能形成的衝擊。

可是無論是那一餐飲業者在原址營業,他們均很難使用Cliff House 原名,主因是洪塔拉斯夫婦已註冊Cliff House 這個商標。