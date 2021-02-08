太太下巴都碎了 屋崙華埠被推倒華人：一定出來指證嫌犯

被人從背後推倒受輕傷的華人長者王先生表示，希望嫌犯被起訴，也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 連續三個老人被人從背後惡意推倒，震驚社區，目前嫌犯已被抓獲。其中之一的受害者、60歲的華人 王先生（Kon Wung）7日表示，事發時情況危急，太太被推倒後，一度倒地10分鐘沒有知覺，下巴鮮血長流，縫了好幾針。他現在出門都有後遺症，要看著背後，擔心有人故技重施。他說，警方在6日晚上已經通知抓獲嫌犯。他希望嫌犯被起訴，自己也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。

王先生表示，當天，他把車子挺好，和太太一起步行到9街和Harrison街交界處，等紅燈準備過馬路。忽然被人從背後大力推倒，接著太太也被推倒。太太躺在地上，下巴一直流鮮血，有10分鐘沒知覺，「事發突然，壞人從背後推倒我們後，就飛快逃走，我也沒有看清楚長什麼樣。而且也不敢過去追，因為我怎麼叫太太都不應我，幾乎沒反應，當時好害怕。」

王先生說，太太隨後甦醒，但是站不穩，情況危急，所以送往醫院，下巴縫了好幾針，膝蓋也受傷。目前太太已經出院，但下周還要過去檢查身體，因為下巴骨頭碎了，不能正常吃飯，這幾天只能吃粥、湯等流食。他的腿部摔傷，這幾天都在擦拭跌打膏，感覺傷勢稍微緩解。但6日外出，還感覺腿部酸痛。「畢竟從背後忽然發難，推倒人的衝擊力量很大、很猛。」

王先生表示，在屋崙居住多年，第一次碰到被人從背後撞倒的情況，感覺非常危險。現在外出步行，都有後遺症，要四處張望，留意身後，怕有人無緣無故撞過來。他希望警方加強巡邏，增強治安。

6日晚上8時許，事發時幫忙做筆錄的警員，專門聯繫了王先生，告知嫌犯被抓獲。警員還仔細詢問他太太的傷勢情況，拿到醫院的報告和治療紀錄等資料。「如果地檢長辦公室要起訴嫌犯，我也會站出來指證，絕對不能讓壞人逍遙法外、繼續作惡，必須繩之以法。」