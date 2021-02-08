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屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮 警方感謝社區協助破案

記者劉先進／屋崙報導
嫌犯背後推倒人時，非常兇殘。（記者劉先進 ／翻攝）
嫌犯背後推倒人時，非常兇殘。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙華埠於1月31日連續發生三起長者被推倒受傷的案件，作案者為同一人。屋崙警方2月6日晚上確認，嫌犯已被抓獲。

嫌犯為28歲的穆斯利姆（Yahya Muslim），因為另一起襲擊和虐待老人的案件而被拘留。警方經過調查後認為，此人和華埠襲擊案相關。

警局發言人表示，在警方向社區和新聞媒體公布了視頻監控和照片後，感謝社區協助偵探確定上周日襲擊案的嫌疑人。目前調查還處於早期階段。但調查人員希望將案件移交給阿拉米達縣地檢長辦公室進行審查和起訴。

在屋崙華埠推倒三人的嫌犯已被抓獲。（屋崙警局供圖）
在屋崙華埠推倒三人的嫌犯已被抓獲。（屋崙警局供圖）

根據警方提供的消息，案件發生在Harrison街800號街區。監控錄影顯示，1月31日中午12時13分，91歲的華裔長者緩慢行走在路上，嫌犯從背後快步走過來，大力將長者推倒在地上。隨後，嫌犯從背後靠近一對華人夫妻，先後推倒在地上，男性受害者60歲，女性受害者55歲。警方表示，華人婦女被推倒後還失去知覺。3人都被送往醫院接受治療。之後，有人看到嫌犯從Harrison街向西跑到9街。

事件的視頻在社媒廣為流竄，震驚灣區。家住東灣的華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）、韓裔影星金大賢（Daniel Dae Kim）聯合捐款2萬5000元，屋崙的Metropolitan Bank銀行也捐出5000元，作為懸紅獎金。

屋崙華埠1月22日後的兩周罪案頻繁，搶劫案一度有20起。華埠商戶和居民自發組成義工巡邏隊，已經連續兩天巡邏。而屋崙警局也開始增大街道上的巡邏警員。最近數日，治安明顯好轉。

屋崙 華埠 華人

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