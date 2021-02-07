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6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

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教會重啟室內聚會 華人牧師：防疫必須做足

記者黃少華╱舊金山報導
教會重開室內活動後，唱詩歌和大規模的人群聚集仍不被允許。（記者黃少華／攝影）
教會重開室內活動後，唱詩歌和大規模的人群聚集仍不被允許。（記者黃少華／攝影）

聯邦最高法院解除加州州長紐森（Gavin Newsom）對室內宗教活動的禁令。舊金山灣區部分華人基督教界人士謹慎樂見這一裁決，但認為教會重開室內活動後需要做足防疫措施。

三藩市華人基督教聯會蕭智新牧師表示，華人基督教會即使重開室內活動，參與者也應該嚴格遵守防疫指南，讓自己和家人安心。比如，進入室內之前量體溫、戴口罩和手套等個人防護裝備（PPE）、進行必要的消毒、在室內保持社交距離等。

2020年3月17日以後，三藩市華人基督教聯會下屬的十多家教會及信眾全部遵循市府的「居家避疫」措施。由於這些教會沒有自己的停車場可供戶外聚會，信眾從室內面對面聚會改為線上聚會。

蕭智新牧師所在的中華基督教主恩堂，牧師講道和崇拜等活動採取直播模式。也有部分教會採取錄像播出模式。他說，年輕人較多的教會，在線參與的信眾不會少。但部分教會以長者佔多數，科技和語言限制太大，可能就對線上出席人數造成影響。此外，在線聚會也在一定程度上影響了信眾對教會的奉獻。

蕭智新牧師說，不少信眾希望回到教會面對面聚會，除了敬拜上帝，還可以增進人與人交往，彼此祈禱和激勵。不過讓他憂慮的是，長期在線聚會，讓一些信眾在崇拜時顯得放鬆和隨便，無法像回到教會一樣做到莊重。

柏克萊華人浸信會方國華牧師以個人身分指出，過去將近一年的時間，華人教會和信眾廣泛遵守政府的防疫指南，改為以線上為主的聚會方式，是降低災難的必要舉措。

方國華牧師認為，如果教會的運作要恢復正常，為職員和信眾大規模接種新冠疫苗非常必要。然而，當前的新冠疫苗資源仍然稀缺。因此，線上聚會仍然在未來較長一段時間內有存在的必要。教會也需要通過線上的方式加強身、心、靈宣導，包括有信仰的講座，為提升信眾和非信眾的健康做出貢獻。

一旦有限度恢復室內聚會，方國華牧師表示，教會內部的通風設施對保持人員健康非常重要。過往的唱詩歌敬拜可能要通過放音樂來操作，來遵守仍然生效的唱詩歌禁令。

太平洋法律協會灣區主席李少敏（Frank Lee）肯定聯邦最高法院的裁決，認為教會應與其它商業有同樣的重開權利。但他也指出，即使重開室內活動，教會仍需做好防疫措施，尤其是派發及享用聖餐的事項。

華人 防疫 灣區

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