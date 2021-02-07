迎接疫後出行 屋崙機場擬更新設施 計畫建第三航站樓

屋崙港執行董事萬威（Danny Wan）在港情諮文中表示，新的一年，經濟會復甦。希望港口能更新老化的機場設施，檢查航站樓的能力，以適應疫情後的出行。（記者劉先進╱翻攝）

屋崙 港執行董事萬威（Danny Wan）在港情諮文中表示，新的一年，經濟會復甦。屋崙港轄下的屋崙機場 設備老化，萬威表示，希望能更新機場設施，提升航站樓能力，包括探討是否需要建設第三個航站樓，以適應疫情 後的出行。

萬威回顧了港口2020財年的情況。新冠疫情影響2020年的港口運作，預計有6000萬元的缺口。但管理層利用凍結招聘、節約員工成本，且對港口債務再融資，穩定了財務狀況，實現了約8700萬的節約。此前，帶有感染新冠病人的至尊公主號在屋崙港停靠，以便安置美國本土旅客，屋崙港為乘客下船安全回國提供了重要的應急設施和後勤保障。

屋崙港旗下的屋崙國際機場（OAK），為員工、乘客和公眾建立了全美第一個機場病毒測試點。港口還協助傑克倫敦廣場餐廳和港口的商業地產租戶得到租金援助。

職棒隊屋崙運動家（A's）將從目前的體育場搬遷到屋崙港的霍華德碼頭。屋崙港和球隊正在就碼頭場地的房地產協議進行談判；在港口考慮批准任何協議之前，屋崙市議會必須批准一份環境影響報告（即將從市議會獲得）和改變土地規畫用途。

萬威表示，2021年將是復甦的一年，要分析港口行業和社區已經和將要面臨的變化，並做出相應規畫。港口委員董事會已指示工作人員規畫多個重點工作。比如，更新老化的機場設施，檢查航站樓能力，是否建設第三個航站樓等。海港要滿足新的政策目標和商業挑戰，以負責任的方式發展，包括在未來承諾實現溫室氣體零排放，改善卡車交通流量，並與其合作夥伴一起增加高薪的當地就業機會，調查了解疫情後出租房產的現實情況，以發展商業地產。

萬威表示，港口、租戶和合作夥伴直接或間接為該地區創造8萬4000多個就業機會。除了機場、海港和傑克倫敦廣場，港口還在當地社區提供公園和開放空間設施。當港口的業務增加時，所有人都受益。他希望那些與港口息息相關的人能夠幫助塑造港口的發展軌跡，毫無疑問，在新的一年港口業務將會增長。