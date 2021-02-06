金山公校重啟？ 教師工會提條件：疫情「脫紫」才返崗

學童參與集會，要求校園重啟。（記者李晗/攝影）

舊金山 公立學校自疫情 之後，已經關閉接近一年。在各界的壓力之下，教師工會提出了讓教職工重返崗位的條件，主要將取決於疫情的好轉情況，但是仍然未有給出時間表。

校園重啟的話題成為舊金山政壇內最新的爭議。市長布里德（London Breed）早前一直敦促學區 推出重啟計畫，但是學區遲遲未有推出明確計畫表。本周早些時候，市府律師隨即起訴學區和教育委員會，因為在目前加州法律之下，各個學區需要有重啟計畫。

學區始終未有重啟的一個原因就是與教師工會的談判進展不多。在最新的形勢下，教師工會便於2月5日（周五）提出最新的條件，包括舊金山需要回到「紅色」層級、且疫苗也可以大規模提供給教師接種的情況下，就願意回歸校園。

舊金山教師工會「舊金山聯合教育者」（UESF）主席索羅門（Susan Solomon）表示，教師們的擔憂很多已經解決了。但是還要看一些其他的指標，比如檢測和疫苗。

在加州的疫情顏色層級指標中，紅色是屬於第二嚴重的層級，目前灣區都是出於最嚴重的紫色層級。教師工會也提出，如果回到程度更輕的橙色一級，那麼疫苗等若還未普及的前提下，也可以校園重啟。

至於重啟的具體時間表，目前尚未有明確的說法。教師工會僅僅只是提出了根據疫情顏色指標來重啟，而沒有說明是幾月幾號。在市府對於學區的訴訟之中，以及家長們發起的簽字，都是要求學區2月中的時候推出具體的時間表。

學區自去年3月時關閉之後，可能會一直到明年秋季才會正式重啟，也就是今年春季都無法重啟。但是許多的私立學校都已經重啟，且沒有發生疫情爆發。同時公立學校因為線上上課，學生明顯出現能力缺失和學習滯後，引起廣泛擔憂。