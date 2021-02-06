我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

金山公校重啟？ 教師工會提條件：疫情「脫紫」才返崗

記者李晗 / 舊金山報導
學童參與集會，要求校園重啟。（記者李晗/攝影）
學童參與集會，要求校園重啟。（記者李晗/攝影）

舊金山公立學校自疫情之後，已經關閉接近一年。在各界的壓力之下，教師工會提出了讓教職工重返崗位的條件，主要將取決於疫情的好轉情況，但是仍然未有給出時間表。

校園重啟的話題成為舊金山政壇內最新的爭議。市長布里德（London Breed）早前一直敦促學區推出重啟計畫，但是學區遲遲未有推出明確計畫表。本周早些時候，市府律師隨即起訴學區和教育委員會，因為在目前加州法律之下，各個學區需要有重啟計畫。

學區始終未有重啟的一個原因就是與教師工會的談判進展不多。在最新的形勢下，教師工會便於2月5日（周五）提出最新的條件，包括舊金山需要回到「紅色」層級、且疫苗也可以大規模提供給教師接種的情況下，就願意回歸校園。

舊金山教師工會「舊金山聯合教育者」（UESF）主席索羅門（Susan Solomon）表示，教師們的擔憂很多已經解決了。但是還要看一些其他的指標，比如檢測和疫苗。

在加州的疫情顏色層級指標中，紅色是屬於第二嚴重的層級，目前灣區都是出於最嚴重的紫色層級。教師工會也提出，如果回到程度更輕的橙色一級，那麼疫苗等若還未普及的前提下，也可以校園重啟。

至於重啟的具體時間表，目前尚未有明確的說法。教師工會僅僅只是提出了根據疫情顏色指標來重啟，而沒有說明是幾月幾號。在市府對於學區的訴訟之中，以及家長們發起的簽字，都是要求學區2月中的時候推出具體的時間表。

學區自去年3月時關閉之後，可能會一直到明年秋季才會正式重啟，也就是今年春季都無法重啟。但是許多的私立學校都已經重啟，且沒有發生疫情爆發。同時公立學校因為線上上課，學生明顯出現能力缺失和學習滯後，引起廣泛擔憂。

學區 疫情 舊金山

上一則

聖縣李維球場 將設加州最大疫苗接種站

下一則

灣區5日新增確診1578例 103人死

延伸閱讀

費城教師工會下周拒返校 市府祭懲處

費城教師工會下周拒返校 市府祭懲處
金山家長聯名 要求重啟校園 布里德致辭哽咽：這都是大人的責任

金山家長聯名 要求重啟校園 布里德致辭哽咽：這都是大人的責任
金山家長忍無可忍 聯名要求重啟校園

金山家長忍無可忍 聯名要求重啟校園
首位華裔女性 朱嘉文就任金山行政官

首位華裔女性 朱嘉文就任金山行政官
布里德續推疫苗接種 有信心「1天1萬人」

布里德續推疫苗接種 有信心「1天1萬人」
金山學校要除名林肯、華盛頓 全美熱議 布里德批：費解

金山學校要除名林肯、華盛頓 全美熱議 布里德批：費解

熱門新聞

大索爾(Big Sur)一段風景如畫的1號公路，南北兩條車道都塌下去，大片的山崖都不見了，掉下數百呎以下的海邊。(美聯社)

加州著名大索爾1號公路 路段崩塌掉落百呎懸崖

2021-01-30 16:00
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45
加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

2021-02-02 23:24
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

2021-02-02 00:46
美國防疫隊長佛奇29日表示，英國的變種病毒今春將在美國盛行。(Getty Images)

灣區出現2種可怕變種病毒 傳播力更快、更有殺傷力

2021-01-31 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕