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快來舊金山華埠 「尋找十二生肖」博好運

記者黃少華／舊金山報導
出席記者會的人士集體呼籲公眾前來華埠消費。（記者黃少華／攝影）
出席記者會的人士集體呼籲公眾前來華埠消費。（記者黃少華／攝影）

新僑服務中心、華埠商人協會和臉書公司（Facebook）作為贊助機構，於2月5日舉行聯合記者會，宣布推出「尋找十二生肖探索華埠行大運」活動，鼓勵公眾前往舊金山華埠消費。

12生肖的大幅畫像被張貼在華埠不同街道的牆面上。公眾前往華埠，可以在每個生肖畫像附近的商戶消費時，獲得精心設計且喜氣洋洋的紅色對聯。每幅對聯都印有一個生肖畫像並寫有一個賀歲的四字成語。

華埠商人協會會長李雷綺華（Eva Lee）表示，通過此次活動，可以吸引更多人前來舊金山華埠消費，對受新冠疫情嚴重衝擊的華埠小商業起到提振作用。

出席此次記者會的加州眾議員邱信福（David Chiu）指出，受新冠疫情衝擊，華埠商戶的營業額大幅下滑了超過50%。但舊金山華埠是全美最大的華埠，餐飲業、零售業等行業應該得到復興，在安全的情況下繼續歡迎各方來客及服務本地居民。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）的代表伍玉珍說，農曆新年是亞裔社區的重要節日。十二生肖是代表這一節日文化的標誌性符號。公眾來到華埠消費的同時，也可以更好地了解中華文化，特別的十二生肖畫像對推廣農曆新年及在華埠的節日消費很有推動作用。

新僑服務中心行政主任陳浩源主持此次記者會。

中美參茸藥行東主鍾紹元、晶瑩玉器東主吳世英、甜心花鋪東主謝素英作為參與的商戶代表在記者會上發言。他們希望此次活動能為整個華埠的小商業帶來更多生意，改善營商環境。

臉書公共政策經理李鈞傑（Thomas Li）說，臉書為此次活動和參與的商戶設計了宣傳短片，希望幫助推廣華埠小商業。

十二生肖畫像分佈在華埠不同街區。（圖片由新僑服務中心提供）
十二生肖畫像分佈在華埠不同街區。（圖片由新僑服務中心提供）

華埠 舊金山 臉書

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