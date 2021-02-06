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屋崙機場貨運量 2020年12月同比增長20%

記者劉先進／屋崙報導
2020年12月，屋崙國際機場（OAK）的航空貨運量為1.454億磅，比2019年12月增長20%。（取自聯邦航空管理局推特）
2020年12月，屋崙國際機場（OAK）的航空貨運量為1.454億磅，比2019年12月增長20%。（取自聯邦航空管理局推特）

屋崙國際機場公布的數據說，2020年12月，屋崙國際機場（OAK）的航空貨運量為1.454億磅，比2019年12月增長20%。

屋崙機場是舊金山灣區以航空貨運量衡量的頂級機場，也是灣區客運量第二繁忙的機場。

相比於2020年11月，機場12月的客運量減少了3萬2031人，下降了9%，因為加州正在實施居家令，以減少新冠疫情的傳播。屋崙機場在2020年12月的旅客總數為32萬399人，比2019年12月的114萬4702人下降了72%。

12月，共有16萬7087名乘客離開屋崙。其中，本地登機13萬1635人次，轉機3萬5452人次。12月有9071名國際到達旅客。

按12個月的周期計算，今年的客流量為462萬2029人次，比去年同期的1337萬8411人次下降了65.45%。

屋崙港航空總弗朗西斯（Bryant L. Francis）說，聯邦快遞FEDEX和UPS公司今年公布的數量與去年相比顯著增加，表明12月假期期間的彈性。在客運站，屋崙繼續關注機場員工和那些需要在疫情最嚴重階段飛行的人的福祉。

機場 屋崙 疫情

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