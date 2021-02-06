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加州失業金申請 上周再破10萬人

編譯組╱灣區電
專家分析，加州就業市場恢復，仍有長路要走。(美聯社)
專家分析，加州就業市場恢復，仍有長路要走。(美聯社)

美國勞工部日昨報告，加州上周失業申請再度突破10萬人，顯示全州勞動市場尚未擺脫新冠疫情負面影響。上周共約有10萬4400人提出首次失業申請，較前一周的5萬8200人大幅增加。

不過，前加州就業發展局局長柏尼克(Michael Bernick)表示，上周失業申請較前一周增加，主要是人為因素，事實上，整體失業人數遠低於前兩個月的每周平均人數。上周加州失業申請增加主因是由於加州就業發展局專線服務中心故障及老舊電腦系統，無法及時支付失業勞工福利。

加州持續研究中心主任李維(Stephen Levy)期望，當疫情緩和，失業人數將減少。由於州與地方機構要求關閉商業活動，導致大量裁員，失業福利申請大量湧入加州就業發展局辦公室。隨著政府逐漸允許一些商業重啟，就業市場出現復甦跡象。李維指出，期望持續漸進恢復營運，讓勞工能重返工作。

根據報告，全美截至1月30日的當周失業人數減少3萬3000人至77萬9000人的新低紀錄。然而，加州持續在全國失業申請占據相當大比例。截至1月30日的當周，加州占全美失業總人數12.8%，儘管加州勞動力僅占全美勞工市場的12%。

加州黯淡經濟的一個亮點是，儘管上周失業申請增加，近來整體失業人數呈現下降趨勢。儘管如此，加州失業人數仍處於高水平。在州與地方政府下令關閉商業活動的11個月期間，加州初次失業申請除了其中截至1月23日的當周之外，幾乎每周都超過10萬人。換言之，加州自3月中旬開始的過去45周，有44周失業申請超過10萬人。

李維期望，由於加州就業發展局逐漸開始採取措施根除詐領失業金、重整機構申請系統，最近幾周的失業申請情況更能真實呈現加州裁員趨勢。但是，灣區與加州就業市場完全恢復到去年2月商業活動關閉之前的景況，尚有長路要走。旅館與餐廳勞工前景尤其黯淡。他分析，勞工需要時間恢復工作與收入，民眾也需要時間恢復重返旅館或餐館的信心。

加州 勞工部 就業

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