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報告：灣區公寓租金恐續跌 回到疫前水準要5年

編譯組╱灣區 5日電
專家預估，灣區公寓租金要恢復疫前水準，還需五年以上時間。(美聯社)
專家預估，灣區公寓租金要恢復疫前水準，還需五年以上時間。(美聯社)

灣區租金上漲數年之後，經濟減緩及遠程工作需求，大幅削減高端公寓未來幾年租價。房地產數據公司Yardi Matrix分析師表示，灣區租金可能再持續下降一至兩年。公寓大樓租金要恢復到疫情前行情，特別是較新高樓或郊區公寓社區，可能還需五年以上時間。

南灣租賃市場包括聖荷西，預計還須六年以上時間才能恢復疫情前水平，屋崙和舊金山租金可能下跌再多兩年。聖荷西部分租賃管理公司以提供租金折扣吸引租客，通常是數周或數月租金免費，顯示高端租屋市場仍疲軟。物業管理網站Zumper表示，灣區租金在疫情期間暴跌，在科技公司高度集中的城市已下降30%。科技業者遠程工作趨勢驅使許多較年輕員工搬到更便宜、更大的公寓，甚至搬至加州之外地區或返家。

根據Zumper數據，自2020年1月以來，聖荷西兩房中價位租金已跌10%至2660元、屋崙下跌17%至2530元，舊金山租金下滑23%至3500元。半島城市兩房公寓租金也有顯著下跌。聖他克拉拉與庫比蒂諾皆減少12%至2730元、山景城下跌28%至3050元、蒙洛公園租金下滑26%至3000元。

東灣城市利佛摩、康柯德、都布林的公寓租金自去年開始大致保持穩定。疫情期間租金穩定下跌之後的12-1月份，部分城市租金水平趨於穩定，專家認為，主因可能是由於1月份的搬家高需求。Zumper執行長喬治賈德斯(Anth Georgiades)表示，新冠疫苗是否能返回更多正常辦公室時程，將於8月份有更清晰情況。然而，遠程工作規則如何影響未來房市，仍讓人傷腦筋。

隨著需求減少，公寓大樓提供數周或數月免費租金。根據 Yardi Matrix資料，聖荷西約有十分之四高端公寓於12月提供免費租金，這是全國最高比例，平均折扣為3500元。約有五分之一舊金山高樓公寓提供租金折扣、平均可節省3600元。

專家認為，租金在東灣發生反彈，是因為租客尋求更多空間與設施。舊金山與沙加緬度公寓租價為全國最高，也比去年1月份下降了近9%。但是，灣區設施較少的老公寓租金，則未在疫情歧見下跌。租客倡議人士表示，一些服務業者與藍領階級持續掙扎支付帳單和租金。

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