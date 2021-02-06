華承行登富比世2021「30歲以下菁英」榜

華承行入選富比世2021年「30位30歲以下菁英」。（Jose Villa攝，華承行提供）

富比世 (Forbes)日前公布2021年「30位30歲以下菁英」(Forbes 30 Under 30)榜單，在聖荷西長大的華裔華承行(Rosemary Hua)，入選科技企業單元榜單。

華承行是上市公司Snowflake的零售戰略主管，負責該公司零售和消費品產品的戰略。她同時也是非營利組織「革命機器人」（Revolution Robotics）的執行長。這家公司提供低成本機器人套件和在手機上的應用程式使得學生更容易獲得代碼的知識。她還是非營利組織「同理心國際」（Empathy FX International）的創始人，在加納建造並維護了五棟學校建築。

華承行受訪時提到了自動化對於人們所需技能的影響，「由於自動化的推行，將來很多的產業都會變化發生變化。在越早的時候幫助青少年掌握必備的代碼技巧，就顯得極為重要。這可以幫助他們準備好去應對未來的挑戰」。

她同時提到了新的科技對於縮減社會不平等的正面影響。華承行指出「革命機器人」通過將機器人售賣獲得的收入，用來開發新的教材，以及向弱勢孩童提供機器人等，來解決弱勢族群面臨到越來越大的資源不足的困境。

在談到作為少數族裔女性在職場上面臨到的困境時，華承行表示，職場仍然沒有準備好讓年輕亞裔 女性充當領導者的角色。「人們通常會對職場上的女性有刻板印象，當一個男生清潔了桌面或者給工作夥伴端來一杯咖啡時，人們會稱讚他紳士或者表揚他彬彬有禮；但是當這些行為發生在女性身上時，人們卻認為這是理所當然的。」

華承行坦言女性在職場上確實面臨一些困境：「我知道這樣說不是很鼓舞人心，但是作為女性，你在職場上常常會因為一句話就失去機會。我希望大家可以知道這個體系是存在的。當我們起身向前時，也要更加講究策略。」

在談到科技業面對普遍存在的缺乏代表性的議題時，華承行說：「我一直都是會議室裡唯一的亞裔，唯一的女性，唯一的40歲以下年輕人。」人們往往覺得亞裔美國 人是有紀律、努力工作的人，但這都是刻板印象，要成為領導者，必須去打破這些刻板印象。

作為科技企業Snowflake的領導層之一，華承行也談到最近沸沸揚揚的科技巨頭壟斷市場爭議，以及科技業所存在的倫理議題，「Google跟Facebook無庸置疑已經是科技行業中的寡頭力量，他們對於用戶的隱私以及市場的掌控力，都極為強大。」

華承行指出，必須規範科技公司對於大數據的應用，「現今這個情況下，當你免費的使用任何科技服務時，其實你已經將你的數據出賣給了各大科技公司了。政府監管機構必須對於大公司如何使用用戶數據做出規範」。