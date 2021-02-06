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聖縣警局半數雇員 拒打新冠疫苗

編譯組╱灣區 5日電
聖他克拉拉縣警局半數雇員拒絕接種新冠疫苗。(取自臉書)
聖他克拉拉縣警局半數雇員拒絕接種新冠疫苗。(取自臉書)

聖他克拉拉縣警局約有半數雇員拒絕接種新冠疫苗。這代表著部分警局員工必須在未開始施打疫苗的監獄內工作。警局主管4日在縣公共安全與司法委員會議表示，儘管警局1800多名雇員中已有861人施打兩劑疫苗，仍有超過800人拒絕接種。其餘200名員工則尚未合格接種。

拒絕施打疫苗的警局人數眾多，特別是自新年以來，感染新冠而被監禁人數已超過500人，讓聖縣主管當局感到緊張。因為在這些拒絕接種疫苗員工當中，約有400人在監管部門工作。縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，若每天都有未接種疫苗的人進入監獄 ，無法大幅減少或消除獄中疫情。

根據聖縣警長辦公室，自去年3月開始，至少有536名縣囚犯染疫，其中至少有半數是在2021年開始後確診。聖縣警長史密斯(Laurie Smith)表示，員工拒絕施打疫苗有許多原因。有些人舉出醫療因素，有些則因輪班、辦公室很難安排預約。

聖縣議會議長史密斯(Jeff Smith)表示，從法律觀點來看，目前仍無法強制警員接種疫苗。警局告知未接種疫苗警官，必須戴上N-95口罩，被監禁者則發給布口罩。史密斯也推翻警局辦公室後勤安排困難的說法，他說，主要是員工拒絕接種疫苗，而非無法進行施打。

警察部門較低疫苗接種率的情況，與其他安全部門形成對比。根據聖荷西市報告，截至1月12日，已有約71%聖荷西消防單位人員、包括緊急醫療技術人員與護理人員等，已接受第一劑新冠疫苗。自1月14日開始，聖荷西市拘留所第一線員工、執法人員與911調度員將開始接受第一劑疫苗，消防人員將施打第二劑疫苗。

聖縣公辯律師長奧尼爾(Molly O'Neal)表示，她的辦公室將欣然接受那些被警長辦公室拒絕的疫苗，因為大家迫切需要，而且相信科學。上周，有數十位辯護人致電聖縣議員會議、要求接種疫苗。奧尼爾認為，任何拒絕接種疫苗的戒護人員，都應被請出戒護機構，避免對被監禁者造成危險。

疫苗 聖荷西 監獄

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