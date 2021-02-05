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Google承包商禁討論工資 遭控不公平勞動

記者陳程威／山景城報導
Alphabet工會針對Google承包商禁止工人討論工資，並報復工會成員韋特提出了不公平勞動指控。（ Alphabet工會截圖）
Alphabet工會針對Google承包商禁止工人討論工資，並報復工會成員韋特提出了不公平勞動指控。（ Alphabet工會截圖）

美國通信產業工會（CWA）1400分部的Alphabet工會4日針對Google承包商Modis工程公司禁止討論工資，並報復工會成員韋特（Shannon Wait）等行為，提出不公平勞動指控。

上周韋特代表自己和其他工人，投訴Modis公司的工作條件，包括禁止談論工資，管理層拒絕為更換損壞的水瓶。

位於南卡羅來納州伯克來縣的Google數據中心的工作人員負責移動重型計算機設備、執行硬件維護、交換計算機部件以及其他體力勞動。據韋特說，在疫情期間，該中心的工作人員每天的維修工作增加了一倍，增加了對安全的擔憂。

Modis的一名主管對韋特個人在Facebook上的一篇帖子提出了質疑。在這篇帖子中，韋特表達了對管理層未能更換水瓶的擔憂，以及她對Alphabet工會的支持。這位主管之前還發送了一條短信，要求她不要與同事討論工資問題，因為韋特開始質疑為什麼一些員工沒有得到承諾的獎金。根據「國家勞動關係法」（National Labor Relations Act），僱員有權討論他們的僱傭條件，包括工資和薪金，這是受法律保護的權利。

矽谷，有大量的科技公司依賴於臨時工、供應商或承包商(TVC），而這也廣泛地存在於Google的母公司Alphabet之中。韋特提到了作為TVCs員工所面臨的工作困境以及維權困難的狀況。「這就是我們作為TVCs所面臨的情況——我們的薪水更少，我們可以隨時被解僱，我們常常無法獲得安全、透明的工作環境。

在整個矽谷以及科技業，勞動關係已經從公司直接員工轉向臨時、供應商或合同員工。在 Alphabet，導致了日常維護公司運作的數千名員工在薪酬、福利和待遇方面的差距不同。在 Alphabet給記者的聲明中表示，Alphabet工人工會承諾與所有員工團結一致，以確保工作場所公平透明。

Alphabet工會執行主席考科（Parul Koul）表示，如果面臨到在工作場所面臨到非法或不道德的事情可以求助。

Google 矽谷 南卡羅來納州

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