違反防疫規定 聖荷西健身房遭重罰55萬

聖荷西California Ripped Fitness健身房違反防疫規定，遭聖他克拉拉縣重罰55萬元。（電視新聞截圖）

聖荷西 California Ripped Fitness健身 房因為違反防疫規定，提供室內健身服務，遭聖他克拉拉縣重罰55萬元。

這家位於聖荷西East Capitol Expressway 1035號的健身房在玻璃上貼出一張手寫的大海報說：「我們正在行使我們的憲法權利，進行和平抗議。我們主張健身俱樂部和運動都是必要的。」

California Ripped Fitness經理說：「我們沒有說病毒不存在，或我們不相信有病毒。但我們認為，我們可以提供安全的場所供民眾保持健康之用，同時讓我們有能力付帳單和維生。」

受到疫情 減少收入的影響，灣區許多商家對嚴格的公共衛生規定感到厭煩，因而違反規定。阿拉米達縣三谷區（Tri-Valley）部分理髮院去年夏季違反規定重開。康曲柯士達縣三家健身房最近也因為重啟室內服務被取締罰款。東灣丹維爾（Danville）十多家餐廳12月和1月也拒絕遵守當地規定，重新提供戶外用餐服務。

截至目前，California Ripped Fitness的罰金已累積為55萬元。即使聖縣官員不斷登門取締，這家健身房完全沒有要配合的意思。

聖縣社區與商業參與主任巴利耶特（Michael Balliet）說：「這是很遺憾的情況，因為絕大部分類似的商家都遵守規定，配合在戶外提供服務California Ripped Fitness卻無視規定，陷民眾於危險之中。」

California Ripped Fitness在疫情爆發後頭六個月停止營業，在聖縣9月轉為紅色級別後重開室內服務。兩個月後，聖縣再被列入疫情最嚴重的紫色級別，依照規定必須停止室內服務，但California Ripped Fitness決定按兵不動。

一篇最近刊登在自然期刊（Nature）的研究報告指出，室內餐廳、咖啡店和健身房是最容易感染新冠病毒的場所。

舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「大家都試圖遊走在法律邊緣，看看會發生什麼事。這實在是很大的問題。現在雖然疫苗供應量愈來愈多，新冠病例逐漸減少，但我們還沒有走出危險。」