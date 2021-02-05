我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2667萬例 逾45萬病亡

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

鴉片藥物和解協議 麥肯錫賠加州5961萬

記者黃少華／沙加緬度報導
普度藥廠生產的強效止痛藥OxyContin通過麥肯錫公司的行銷推廣，加深了鴉片類藥物危機。（Getty Images）
普度藥廠生產的強效止痛藥OxyContin通過麥肯錫公司的行銷推廣，加深了鴉片類藥物危機。（Getty Images）

加州檢察長貝塞拉（Xavier Bacerra）於4日宣布，包括加州在內的全國47個州與世界最大管理諮詢公司之一的麥肯錫（McKinsey & Company）達成和解協議。麥肯錫將支付5億7300萬元的巨額和解金，以解決公司在鴉片類（opioid）藥物危機中的角色問題。

即將卸任加州檢察長並將前往華府出任聯邦衛生與公共服務部部長的貝塞拉指出：「鴉片類藥物的濫用，不僅是那些吸食這些藥物的人，而且包括那些生產、批發、零售和分發這些藥物的人，已經讓美國大部分地區處於悲痛之中。我們不能挽回失去的生命，但可以追究元兇的責任。」

加州將從和解協議中獲得5961萬3603.99元，用於減輕鴉片類藥物對加州家庭和社區造成的損害。

除了提供資金解决危機以外，和解協議還呼籲麥肯錫準備數萬份內部檔案，詳細說明公司為普度藥廠（Purdue Pharma）和其他鴉片類藥物廠商所做的工作，並在網上公開披露。

麥肯錫還同意採取一項嚴格的檔案保留計畫，並繼續調查有關公司兩個合作夥伴試圖銷毀檔案，以回應普度藥廠調查的指控。

和解協議描述了麥肯錫在過去十多年中如何通過向鴉片類藥物製造商推廣行銷計畫和諮詢服務，包括生產強效止痛藥OxyContin的普度藥廠。麥肯錫的這些商業行為為鴉片類藥物危機深化起到了推波助瀾的作用。

加州通過法律訴訟，詳細說明了麥肯錫如何建議普度藥廠最大限度提高鴉片類藥物產品的利潤。其中包括針對大量鴉片類藥物處方，利用特定的資訊，讓醫生給更多病人開更多的OxyContin，並繞過藥房的限制以提供大劑量的處方。

鴉片類藥物的氾濫對使用者個人和加州社區造成了相當大的傷害。

2019年，加州公共衛生廳報告，有3244人死於服用過量的鴉片類藥物。這一局面給州府帶來了醫療健保、兒童福利、刑事司法和許多其它方面的巨大成本消耗。

在全國範圍內，與2019年同期相比，全國2020年疑似過量服用鴉片類藥物的人數，3月上升18%，4月上升29%，5月上升42%。

加州 美國 健保

上一則

紐森會見獲首輪新冠救濟金小商業主 第二輪2月8日截止申請

下一則

加州多名眾議員提出一攬子法案 解決失業金亂象

延伸閱讀

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭
不打棒球了！加州奧克蘭球場 變身疫苗接種站

不打棒球了！加州奧克蘭球場 變身疫苗接種站
加州鬆綁居家令 風景區爆滿 遊客：好久沒見這麼多人！

加州鬆綁居家令 風景區爆滿 遊客：好久沒見這麼多人！
加州疫苗施打進度落後 洛縣接種最多

加州疫苗施打進度落後 洛縣接種最多
想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座

想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座
罷免紐森 已逼近特別選舉門檻

罷免紐森 已逼近特別選舉門檻

熱門新聞

舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
大索爾(Big Sur)一段風景如畫的1號公路，南北兩條車道都塌下去，大片的山崖都不見了，掉下數百呎以下的海邊。(美聯社)

加州著名大索爾1號公路 路段崩塌掉落百呎懸崖

2021-01-30 16:00
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45
加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

2021-02-02 23:24
新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

2021-02-02 00:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情