鴉片藥物和解協議 麥肯錫賠加州5961萬

普度藥廠生產的強效止痛藥OxyContin通過麥肯錫公司的行銷推廣，加深了鴉片類藥物危機。（Getty Images）

加州 檢察長貝塞拉（Xavier Bacerra）於4日宣布，包括加州在內的全國47個州與世界最大管理諮詢公司之一的麥肯錫（McKinsey & Company）達成和解協議。麥肯錫將支付5億7300萬元的巨額和解金，以解決公司在鴉片類（opioid）藥物危機中的角色問題。

即將卸任加州檢察長並將前往華府出任聯邦衛生與公共服務部部長的貝塞拉指出：「鴉片類藥物的濫用，不僅是那些吸食這些藥物的人，而且包括那些生產、批發、零售和分發這些藥物的人，已經讓美國 大部分地區處於悲痛之中。我們不能挽回失去的生命，但可以追究元兇的責任。」

加州將從和解協議中獲得5961萬3603.99元，用於減輕鴉片類藥物對加州家庭和社區造成的損害。

除了提供資金解决危機以外，和解協議還呼籲麥肯錫準備數萬份內部檔案，詳細說明公司為普度藥廠（Purdue Pharma）和其他鴉片類藥物廠商所做的工作，並在網上公開披露。

麥肯錫還同意採取一項嚴格的檔案保留計畫，並繼續調查有關公司兩個合作夥伴試圖銷毀檔案，以回應普度藥廠調查的指控。

和解協議描述了麥肯錫在過去十多年中如何通過向鴉片類藥物製造商推廣行銷計畫和諮詢服務，包括生產強效止痛藥OxyContin的普度藥廠。麥肯錫的這些商業行為為鴉片類藥物危機深化起到了推波助瀾的作用。

加州通過法律訴訟，詳細說明了麥肯錫如何建議普度藥廠最大限度提高鴉片類藥物產品的利潤。其中包括針對大量鴉片類藥物處方，利用特定的資訊，讓醫生給更多病人開更多的OxyContin，並繞過藥房的限制以提供大劑量的處方。

鴉片類藥物的氾濫對使用者個人和加州社區造成了相當大的傷害。

2019年，加州公共衛生廳報告，有3244人死於服用過量的鴉片類藥物。這一局面給州府帶來了醫療健保 、兒童福利、刑事司法和許多其它方面的巨大成本消耗。

在全國範圍內，與2019年同期相比，全國2020年疑似過量服用鴉片類藥物的人數，3月上升18%，4月上升29%，5月上升42%。