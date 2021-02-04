疫苗不足 灣區衛生官員籲65歲以上居民優先施打

聖縣公共衛生局長柯迪表示，疫苗供應有限，必須優先為那些面臨死亡或嚴重疾病風險最大的人接種。(本報檔案照)

由於缺乏足夠的新冠疫苗 ，包括聖他克拉拉縣在內的八個灣區 縣衛生官員，督促灣區所有的醫療保健系統將年齡在65歲及以上的居民列為優先接種對象。因為65歲及以上的居民新冠死亡率更高。

馬連縣、納巴縣、聖他克魯茲縣和蘇拉諾縣仍然是將75歲及以上人群列為優先施打對象。康曲柯士達縣、舊金山、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣優先考慮65歲及以上的年長居民。

在整個灣區，高達8成的新冠的死亡病例都發生在65歲及以上年齡組。因此，將疫苗接種工作重點放在那些死亡風險最大的人群身上，將對減少死亡率提供最大的影響。

馬連縣的公共衛生官員威利斯(Matt Willis)表示：「馬連縣四分之三的新冠死亡病例發生在75歲或以上的居民中。」馬連縣的老年人口是加州 所有縣中最高的。 「為75歲及以上居民提供疫苗從而避免死亡的可能性，是提供給50歲以下人群的300倍。」

灣區仍然只獲得為65歲及以上居民接種所需疫苗的一小部分，更不用說將教育工作者、食品和農業工作者以及緊急服務人員納入1B階段第1列的更廣泛職業群體。在灣區，來自加州的每周劑量分配與去年12月和今年1月初的出貨量相比已經放緩。按照目前的供應速度，需要幾周時間才能為所有想要接種疫苗的老年人群提供第一劑疫苗。

聖他克拉拉縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示，「需要直接和誠實地對公眾說，儘管我們想為每個人接種疫苗，但目前我們沒有足夠的疫苗來做到這一點。」「鑑於疫苗供應有限，必須優先為那些面臨死亡或嚴重疾病風險最大的人接種疫苗。一旦疫苗的供應量允許，就將為更加廣大的群體進行疫苗接種。」

有限的疫苗供應導致了無法進行新的疫苗預約。在某些情況下，也會導致已有的疫苗預約取消的狀況。此外，使用輝瑞和莫德納的疫苗要求在接種第一劑疫苗後的數周之內接種第二劑疫苗。第二劑疫苗的需求量也限制了總體可用於第一劑疫苗的接種量。

聖縣居民可以在www.sccfreevax.org上查看聖縣境內不同衛生保健系統的疫苗接種的順序，符合接種資格的民眾也可直接通過www.sccfreevax.org裡面的連結進行預約。