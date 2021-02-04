新冠基金補貼托兒 聖荷西開跑

聖荷西市府公布了為幫助受新冠影響的家庭制定的補貼托兒服務最新進展。(本報檔案照)

聖荷西 市府2日公布了為幫助受新冠影響家庭制訂的補貼托兒服務最新進展。

這些項目包括與聖他克拉拉縣教育 辦公室(SCCOE)合作，為學生提供全天托育名額、安撫包，並提供熱線支持服務。管理並作為財政代理，向合格的、有執照的家庭托兒所提供穩定補貼，並與市公園、娛樂和社區服務部合作，在娛樂學前班(Preschool)和ROCK ' n ' Learn program網站提供全天和課後護理資金。

去年5月12日，聖荷西市議會通過法令，設立特別的新冠救助基金(CRF)，用於使用聯邦「關愛法案」（Care Act）中分配的1.783億元。市議會最終批准了3000萬元的CRF地方援助撥款的支出計畫，其中620萬元用於兒童保育。

在這些資金中，139萬元撥給了SCCOE，為多達340名3至5歲的學生提供從半天到全天的學前教育計畫，同時還為參加者及其家庭提供安撫工具包和包容性熱線服務。350萬元提供給了325名家庭托兒機構各1萬美元的穩定補助金。此外，還撥出130萬元用於為學齡前兒童和學齡兒童提供獎學金。

在SCCOE計畫中，獲得最多援助是以下的郵政編號：95111、95116、95121、95122和95127，占249名報名人數的57%。接受服務的兒童包括但不限於那些收入極低、無庇護、有特殊需要、被寄養或經歷其他挑戰的兒童。延長兒童保育計畫的時間，使受新冠疫情 引發的經濟衰退的父母得以接受培訓。

相關數據顯示，使用CRF獎學金最高地區是95116、95127、95122和95112，這些地區受到新冠影響的失業率是聖荷西市最高的。這四個地區的郵政編碼占獎學金總使用的44%。

新冠疫情的影響加大了對可負擔的兒童托育的需求，因為可供選擇的托育有限。聖荷西市計畫在2020-2021財政年度結束前繼續努力支持這些基本服務選項，以滿足工薪家庭的需求。