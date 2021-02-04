新冠基金補貼托兒 聖荷西開跑
聖荷西市府2日公布了為幫助受新冠影響家庭制訂的補貼托兒服務最新進展。
這些項目包括與聖他克拉拉縣教育辦公室(SCCOE)合作，為學生提供全天托育名額、安撫包，並提供熱線支持服務。管理並作為財政代理，向合格的、有執照的家庭托兒所提供穩定補貼，並與市公園、娛樂和社區服務部合作，在娛樂學前班(Preschool)和ROCK ' n ' Learn program網站提供全天和課後護理資金。
去年5月12日，聖荷西市議會通過法令，設立特別的新冠救助基金(CRF)，用於使用聯邦「關愛法案」（Care Act）中分配的1.783億元。市議會最終批准了3000萬元的CRF地方援助撥款的支出計畫，其中620萬元用於兒童保育。
在這些資金中，139萬元撥給了SCCOE，為多達340名3至5歲的學生提供從半天到全天的學前教育計畫，同時還為參加者及其家庭提供安撫工具包和包容性熱線服務。350萬元提供給了325名家庭托兒機構各1萬美元的穩定補助金。此外，還撥出130萬元用於為學齡前兒童和學齡兒童提供獎學金。
在SCCOE計畫中，獲得最多援助是以下的郵政編號：95111、95116、95121、95122和95127，占249名報名人數的57%。接受服務的兒童包括但不限於那些收入極低、無庇護、有特殊需要、被寄養或經歷其他挑戰的兒童。延長兒童保育計畫的時間，使受新冠疫情引發的經濟衰退的父母得以接受培訓。
相關數據顯示，使用CRF獎學金最高地區是95116、95127、95122和95112，這些地區受到新冠影響的失業率是聖荷西市最高的。這四個地區的郵政編碼占獎學金總使用的44%。
新冠疫情的影響加大了對可負擔的兒童托育的需求，因為可供選擇的托育有限。聖荷西市計畫在2020-2021財政年度結束前繼續努力支持這些基本服務選項，以滿足工薪家庭的需求。
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