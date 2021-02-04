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歧視案賠250萬元 Google與勞工部和解

記者陳程威／山景城報導
Google就工人歧視指控與勞工部達成和解。（字母公司員工工會網站截圖）
Google就工人歧視指控與勞工部達成和解。（字母公司員工工會網站截圖）

聯邦勞工部日前表示，Google公司已經就薪酬和雇用歧視的指控與勞工部達成了數百萬元和解。Google預計將向大約5500名據稱薪酬過低，或面臨招聘歧視的員工和求職者支付250多萬元。

該和解協議解決了Google在西海岸一些辦事處的工程職位上歧視女性和亞裔求職者的指控。據稱，勞工部還發現了在軟件工程師職位上對女性不利的薪酬差距。這些指控是在2014年至2017年期間進行的常規合規審查中產生的。勞工部官員表示，1日的和解反映出Google願意「盡早解決」此事。

勞工部透露，作為和解協議的一部分，Google將支付130多萬元，以補償聲稱遭遇薪酬歧視的約2500名軟件工程師。該公司還將支付120多萬元，補償因雇用歧視而未被聘用的求職者。

於矽谷眾多的科技行業許多同行一樣，Google也因其對女性、少數族裔的不平等行為而遭受廣泛爭議。近幾個月來，Google面臨著工人們組建工會的壓力，同時也因解雇備受尊重的人工智能領域原負責人米切爾(Margaret Mitchell)而備受爭議。

此前Google的母公司Alphabet工會(AWU)已經就米切爾被解雇一事發表聲明表示，「Alphabet經常在法律框架內最大程度地解聘員工。成為世界上最大的公司的攻擊目標是可怕的事情。」

Google表示，將設立額外的125萬元基金，用於為在山景城、西雅圖和紐約工作的Google工程師員工提供五年的「薪酬股權調整」。

「Google同意積極提高未來的合規水平，並檢討目前與招聘、薪酬相關的政策、程序和做法;行為分析;並採取糾正措施以確保不歧視。」勞工部在新聞稿中說。

勞工部 Google 歧視

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