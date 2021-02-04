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巡警減、罪案升誰之過？市長、議員互槓

記者劉先進／屋崙報導
市議員勵琪反唇相譏表示，其建議並非要求減少巡警，只是希望警員解決暴力問題，而民間資源可處理遊民、停車等問題。（記者劉先進／攝影）
市議員勵琪反唇相譏表示，其建議並非要求減少巡警，只是希望警員解決暴力問題，而民間資源可處理遊民、停車等問題。（記者劉先進／攝影）

因為疫情市府收入減少，削減預算屋崙逐步撤掉步行巡警。屋崙華埠商會透露，華埠從1月22日撤回巡警後，罪案開始飆升。3日的記者會上，出現罕見一幕。市長薛麗比直接點名市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）和副市長、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）的建議希望削減警局2500萬預算，會導致步行巡警過早撤回，暗示其建議讓治安變差。勵琪反唇相譏表示，其建議並非要求減少巡警，只是希望警員解決暴力問題，而民間資源可處理遊民、停車等問題。

薛麗比在提及市府收入減少，警局削減預算時，忽然將矛頭對準勵琪。她說，勵琪的建議中，希望利用更全面和綜合的方法，重塑公共安全，不僅僅是執法打擊犯罪，而是創造安全的條件。「我想向勵琪道歉，但也要把話說清楚。我沒有忘記，去年夏天，她們提出屋崙警局削減2500萬的提案，作為一種政治聲明，而不是因為出於運營或財政的需要。如果提案通過，屋崙步行警員早就撤掉。我們必須關注議會在這段時間內作出的財政和政策決定。」

薛麗比表示，收入的減少讓市府走上岌岌可危的財政之路。部分原因是警局超額的預算支出，因為社區需要更多警力保護。由於財政狀況，屋崙做出了一些非常外科手術式的戰略性修改，使警局支出與實際預算保持一致。適度的削減非常集中，絲毫不影響屋崙對暴力犯罪調查的反應，或911響應和基本的巡邏覆蓋範圍。削減預算，可戰略性地集中一些需求，因為居家避疫，某些需求減少，但不是核心部門的核心功能。現在，市府希望在財政能力許可的情況下，儘快恢復這些特殊的部門配置。

她說：「為了使開支與預算保持一致而進行的戰略性警局業務調整，與去年提出削減2500萬預算的建議，存在巨大的差異。」

勵琪則表示，聽到市長薛麗比之前將削減警局預算問題政治化，她感覺很驚訝。並澄清，她和副市長卡普蘭的建議，並沒有要求削減巡警或社區資源人員。希望專注於確保建立社區和警員的夥伴關係，以保持社區安全。

她指出，市議會已通過一項決議，優先考慮將警員資源用於槍枝暴力。警員須專注於應對預防和解決暴力犯罪，以保護亞裔、非裔等社區。比如，受過訓練的警員重點解決暴力犯罪，保證城市資源集中而有效使用，並希望其他民間資源解決噪音投訴、無家可歸者問題、交通問題和公園非法停車問題。

屋崙市長薛麗比3日忽然在記者會上說，市議員勵琪和副市長、市議員卡普蘭的建議，希望...
屋崙市長薛麗比3日忽然在記者會上說，市議員勵琪和副市長、市議員卡普蘭的建議，希望削減警局2500萬預算，會導致步行巡警過早撤回。（記者劉先進／攝影）

預算 屋崙 暴力犯罪

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