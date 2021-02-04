加州眾議員李天明 提社會住宅法案

李天明提出「AB 387」，希望在加州推動社會住宅。（取自李天明官網）

加州眾議員 李天明（Alex Lee）日昨宣布推出「AB 387」法案，希望推動「社會住宅（Social Housing）」計畫，為民眾提供負擔得起的住房。他指出，社會住宅的靈感來自歐洲和亞洲的社會住宅成功模式，相信透過社會住宅能解決住房危機，並且為所有加州人謀求福利。

李天明指出，越來越多的家庭被迫離開自己建造的房子，甚至必須離開加州，去購買更便宜的住房，「我們應該重塑看待住房的態度。住房不是商品，而是基本的人權（not as a commodity, but as a fundamental human right），而社會住宅是提供住房、保障人權的一種方式。

「安全和負擔得起的居住場所，應該是一種權利，而不是一種特權。」代表屋崙的民主黨眾議員議員威克斯（Buffy Wicks）指出，加州住房的問題非常嚴重，「我們需要工具箱中的每一個工具，以滿足我們負擔得起住房的目標。尤其是當年美國正在開始從新冠肺炎（COVID-19）大流行的影響中恢復，解決住房議題更為重要。因為，這是住宅正義（housing justice）的問題，而立法機構有責任制定和支援以人權為主的政策。

李天明指出，社會住宅方案已在維也納和新加坡 成功實施，為住房危機提供真正的解決辦法。加州有許多住房的相關計畫，但並沒有直接為數百萬有需要的民眾所提供住房的項目，「加州可以從各種模式中學習，為社會各階層創造安全、有尊嚴的住房。甚至，加州可以引領整個國家的轉變。」

在維也納和新加坡，分別有62%和87%的民眾居住在公共社會住宅中。社會住宅計畫最終目標是讓盡可能多的人購買負擔得起的房產，「與私人開發商形成鮮明對比的是，（社會住宅）無需盈利，投資直接用於維護建築物、場地和升級等方面。

李天明在聲明中指出，新加坡住房與發展委員會（HDB）提供的抵押貸款方案，每月的還款額實際遠低於一般的租金，也形成91%的自有住房率，「如果我們希望加州成為一個平等的機會之地，就必須盡所能，保證加州的住房是負擔得起的。」