加州眾議員李天明 提社會住宅法案

李天明提出「AB 387」,希望在加州推動社會住宅。(取自李天明官網)

加州眾議員 李天明(Alex Lee)日昨宣布推出「AB 387」法案,希望推動「社會住宅(Social Housing)」計畫,為民眾提供負擔得起的住房。他指出,社會住宅的靈感來自歐洲和亞洲的社會住宅成功模式,相信透過社會住宅能解決住房危機,並且為所有加州人謀求福利。

李天明指出,越來越多的家庭被迫離開自己建造的房子,甚至必須離開加州,去購買更便宜的住房,「我們應該重塑看待住房的態度。住房不是商品,而是基本的人權(not as a commodity, but as a fundamental human right),而社會住宅是提供住房、保障人權的一種方式。

「安全和負擔得起的居住場所,應該是一種權利,而不是一種特權。」代表屋崙的民主黨眾議員議員威克斯(Buffy Wicks)指出,加州住房的問題非常嚴重,「我們需要工具箱中的每一個工具,以滿足我們負擔得起住房的目標。尤其是當年美國正在開始從新冠肺炎(COVID-19)大流行的影響中恢復,解決住房議題更為重要。因為,這是住宅正義(housing justice)的問題,而立法機構有責任制定和支援以人權為主的政策。

李天明指出,社會住宅方案已在維也納和新加坡 成功實施,為住房危機提供真正的解決辦法。加州有許多住房的相關計畫,但並沒有直接為數百萬有需要的民眾所提供住房的項目,「加州可以從各種模式中學習,為社會各階層創造安全、有尊嚴的住房。甚至,加州可以引領整個國家的轉變。」

在維也納和新加坡,分別有62%和87%的民眾居住在公共社會住宅中。社會住宅計畫最終目標是讓盡可能多的人購買負擔得起的房產,「與私人開發商形成鮮明對比的是,(社會住宅)無需盈利,投資直接用於維護建築物、場地和升級等方面。

李天明在聲明中指出,新加坡住房與發展委員會(HDB)提供的抵押貸款方案,每月的還款額實際遠低於一般的租金,也形成91%的自有住房率,「如果我們希望加州成為一個平等的機會之地,就必須盡所能,保證加州的住房是負擔得起的。」