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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

山區多雪平地雨少 明夏缺水風險高

編譯組／綜合2日電
在北加楚魯克市的唐納湖畔，可以望見白雪覆蓋的內華達山。（美聯社）
在北加楚魯克市的唐納湖畔，可以望見白雪覆蓋的內華達山。（美聯社）

加州的水資源狀況正朝著兩個不同的方向發展。

上周的一場大風暴和周二的一個較溫和的降雨天氣繼續在提高內華達山脈的積雪量，內華達山脈是加州三分之一的供水來源。但灣區和整個北加州的大多數城市仍然陷於自1849年淘金熱以來最嚴重的兩個降雨量嚴重短缺年份之一，這也增加明年夏天的用水限制和乾燥野火狀況的風險。

不到幾周前的1月24日，內華達山脈的積雪量只有歷史平均水平的38%。到了周二，積雪量已經攀升到了68%，在猛獁山區雪量高達9英尺。但平原地區就沒那麽樂觀了。今年到目前為止，冬季仍然乾燥，在靠近海岸的地方，歷史性的降雨量短缺仍在繼續。

即使包括上周大氣河風暴帶來大量降雨，但舊金山在2019年7月1日至2021年1月31日的19個月間，也只有17.13英寸的降雨，這使得過去的19個月成為舊金山172年以來第三個乾燥時期。

降雨量不足，引起了水資源管理者越來越多的關注，他們表示，除非2月和3月帶來大量的大雨能提高水庫水位，否則今年夏天北加州社區可能會不得不恢復限制供水。

聖荷西迎來了自128年前有記錄以來第三乾旱的19個月。在這段時間裡，聖荷西只降了11.15英寸的雨，而沙加緬度正處於81年以來第五個最乾燥的19個月期間。而未來10天的預測，整個北加州大部分地區都是乾燥無雨。

從某種程度上來說，山區積雪量比城市降雨總量高，對加州的水資源狀況更好。當地的雨水有助於當地的小型水庫，並有助於提高地下水位，降低山區的火災風險。但加州的許多大型城市地區，包括東灣、舊金山和聖荷西，以及數百萬英畝的中央谷地農田，都依靠融化的積雪提供大部分水源。

加州 舊金山 聖荷西

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