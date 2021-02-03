加州欠租援助計畫出台 低收入戶可申請

邱信福召開華文媒體會議，講述這個最新的租客保護與欠租援助的SB91立法。（本報檔案照片）

加州政府通過了最新的租務條例，出台援助租客 欠租的計畫。如果有租客因為疫情導致收入減少而無法交租，同時這些租客屬低收入戶，那麼就可以申請這個援助。

目前項目的申請詳情仍未上線。2月2日，一直在租客保護上積極立法的州議員邱信福特別召開華文媒體圓桌會，講述這個最新的SB91立法。此前邱信福參與起草了多個租客保護立法，包括AB3088等，法案也引起不小爭議。

最新的立法將逼遷禁令延長至今年年中，在去年9月至今年6月期間因疫情而陷入困境的租客，可以先交25%的租金 ，剩下部分以後慢慢還。引起爭議的焦點在於，房東 「永久」不得以租客在這段時間內的欠租為理由逼遷租客。

備受期待的欠租援助計畫則有更多細節曝光。在全加州有超過26億的欠租援助計畫中，主要幫助那些收入低於地區中位數80%的租客，並重點幫助收入低於地區中位數50%的家庭，以及失業的家庭。

兩個申請的方案中，一個涉及房東的參與。如果租客申請欠租補助，同時房東同意只需要繳交80%的欠租即可，那麼剩下的20%就免交。這樣的前提下，房東至少可以從這個欠租的援助計畫中，拿回80%的欠租。

如果房東不同意免除20%的租金，那麼租客仍然可以申請25%的欠租援助補助，其餘自己交。如果項目的資金足夠，像是水電費等也同樣可以申請援助。

邱信福透露目前州府正在和第三方的非盈利機構簽訂合同，來具體推行這個租金援助計畫，以及審核申請、發放租金補助這些細節。邱信福也表示會有多語言的社區外展活動。

更多關於這個欠租援助的詳情可以查看：https://www.bcsh.ca.gov/covidrelief/。