國會通過 梅奧卡斯出任國土安全部長

梅奧卡斯（左）在夫人坦婭（中）陪同下，由副總統賀錦麗（右）監誓並正式就任聯邦國土安全部部長。（美聯社）

聯邦參議院於2月2日以56票支持、43票反對的表決結果，通過總統拜登對梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）擔任聯邦國土安全部 部長的提名 。雖然這是迄今為止拜登內閣提名人選獲反對票最多的一次，但無阻梅奧卡斯成為史上首位西裔和首位第一代移民的聯邦國土安全部長。

得到國會的確認後，來自加州的梅奧卡斯在夫人坦婭（Tanya Mayorkas）陪同下前往艾森豪威爾行政辦公大樓，由同樣來自加州的副總統賀錦麗（Kamala Harris）監誓，正式就任聯邦國土安全部長。

於1959年11月24日出生於古巴首都哈瓦那的梅奧卡斯，幼年時期（1960年）隨家人以難民身份逃往邁阿密，最終抵達洛杉磯。

梅奧卡斯先後畢業於柏克萊加大和羅耀拉法學院。柯林頓政府時期，梅奧卡斯擔任加州中區聯邦檢察官。歐巴馬政府時期，他於2009年至2013年擔任美國公民及移民服務局局長，然後在2013年至2016年期間擔任聯邦國土安全部副部長。2016年之後，他成為華府律師事務所Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr的合夥人。

上任後，梅奧卡斯領導的聯邦國土安全部將在聯邦政府應對新冠疫情大流行、俄羅斯網路駭客攻擊和國內極端主義方面發揮核心作用。他還需要對前川普政府嚴重政治化的移民和執法倡議進行廣泛的政策改革。

拜登團隊曾希望國會在1月20日的總統就職典禮前就確認對梅奧卡斯的提名。但密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出擱置方案，迫使確認投票延後至2月2日。

聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲取消共和黨人對提名梅奧卡斯的阻撓。他說：「我在另一邊的朋友（共和黨議員）不必同意梅奧卡斯先生關於每一項政策的細節。但我們肯定都同意，他瞭解國土安全部，瞭解對我們國家安全的威脅，有能力領導國土安全部。」

共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）則於2月2日的聽證會上繼續譴責梅奧卡斯，指責梅奧卡斯為前國務卿喜萊莉·柯林頓的弟弟羅德姆（Tony Rodham）和前弗吉尼亞州州長麥考利夫（Terry McAuliffe）等人士提供特殊待遇。麥康諾略帶譏諷地說：「梅奧卡斯先生盡了最大努力，把美國公民和移民局 變成了民主黨皇室不道德的恩惠工廠。」

梅奧卡斯反駁了政府間小組報告的結論。他告訴參議員，他代表所有共和黨人和民主黨人干預決策，糾正他認為錯誤的行為。他說：「當領導人進入聯邦政府時有權解决問題，那名領導人就有責任解决問題，我就是這麼做的。」