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洛威爾高中招生 成績擇優錄取改抽籤 正反交鋒

記者李晗 / 舊金山報導
不少華裔民眾去年10月發起示威，反對改革洛威爾高中的招生制度。（記者李晗 / 攝影）
不少華裔民眾去年10月發起示威，反對改革洛威爾高中的招生制度。（記者李晗 / 攝影）

舊金山排名第一的公立高中洛威爾高中（Lowell High School），將面臨招生制度改革，從原本的看成績擇優錄取轉為抽籤制度，引起爭議。

洛威爾高中是西海岸歷史最悠久的高中，一直以學生成績優異著稱。2月2日，舊金山教育委員會首次就改革召開會議並聆聽公眾聲音，正反雙方紛紛參與會議，會場上意見交鋒。當天的會議只是單純就這次改革而召開公眾評論環節，各個教育委員會委員均未有直接發言參與討論，也沒有表決。據悉教委會會在下一周二（2月9日）就改革草案一讀表決。

改革的原因牽涉洛威爾高中內的種族歧視主義，尤其是目前校內的非裔和西語裔人數代表很少，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。同時，目前洛威爾注重成績的招生方式之下，校內的亞裔學生過半，這也引起社會的呼聲要求洛威爾增加學生的族裔多元化。

正反雙方各有半小時的公眾評論時間，合共一個小時。

支持改革的正方中，有大量的非洲裔的洛威爾的校友發言。他們回憶自己在洛威爾當年的學生經歷，遭受到歧視的事件，並且形容這個問題已經存在數十年。也有不少現在的洛威爾在校的華裔學生也參與評論支持改革，包括現任洛威爾高中校園學生會（Student Body Council）的主席Jessi Yu。

而反方陣營中也有大量的洛威爾校友，他們認為洛威爾是許多低收入家庭的「寒門學子」的夢想，因為他們無法負擔昂貴的私立學校，但是卻能夠在公立學校中享受到私立學校的品質教育。因此他們認為需要保持洛威爾高中招生的學術性。

同時也有一名現任洛威爾的教師迪克森（Scott Dickerson）發言表示，要解決校內的種族歧視主義，就將招生制度改為抽籤，這樣的做法「不合邏輯」。

公眾評論結束之後，各位教委並未有直接表態。因為當天只是推出這個政策改革，因此一讀表決將會在下周二。外界普遍預計這個改革會獲得通過。華裔教委林謙悅此前表態反對。

種族歧視 招生 教育

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