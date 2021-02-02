華人師醫線上開講 介紹疫情、疫苗安全性等

新冠診所（COVID clinic）主任、內科醫師黨宇軒，將於講座中介紹新冠病毒和新冠疫苗。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 仍在延續，還好近來疫苗 逐漸問世，露出緩和的曙光，但許多民眾對於新冠病毒與疫苗還是有許多疑惑。El Camino醫院華人 健康促進計畫將於2月5日（周五），舉辦「請問醫生：新冠病毒和新冠疫苗」講座，由巴洛阿圖醫療基金會南灣新冠診所（COVID clinic）主任、內科醫師黨宇軒（John Dang）主講，介紹疫情與疫苗的最新進展。

黨宇軒幼年與父母移民到灣區，畢業於凱斯西儲大學醫學院（Case Western Reserve School of Medicine），於加大聖地牙哥分校完成内科住院訓練，目前是巴洛阿圖醫療基金會內科醫生，也是新冠診所的主任。

El Camino醫院華人健康促進計畫經理余怡菁指出，新冠病毒的傳播和擴散，經過一年仍然未得到有效的控制，大家對疫苗都充滿了期待，很多人也有很多的疑問，而新冠疫苗已經開放擴大到65歲以上的長者都可以預約接種。黨宇軒當天將在視訊講座中，從「臨床上新冠病情發展的主要特色」、「新冠疫苗需知和背後的研究數據」，以及「新冠疫苗的安全性」等方面切入，帶著大家一起認識新冠病情和新冠疫苗。

講座後半場也會開放民眾提問，歡迎民眾在報名時事先提交問題。不過講座目的是推動正確的科學和醫學知識，並不提供個人諮詢或醫療建議。

視訊講座以普通話進行。時間2月5日上午10時至11時15分。講座報名可洽El Camino醫院華人健康促進計畫。網址：

https://elcaminohealth.zoom.us/webinar/register/2516117727331/WN_8wKeIB0OQluSQwdroXDHQQ?fbclid=IwAR3q1AQyvWgtjY-SeaSsoEfgAEQ_QjCNbdt6DyNIT5lp7cShqwGEEUUuzcg