疫期送暖！佛利蒙教堂派食材 助困難家庭

新冠肺炎疫情造成很多家庭陷入困境，許多教堂與食物銀行都定期發食物給有需要的民眾。（圖：義工提供）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 持續，從居家避疫（Shlter in Place）命令去年3月首次啟動至今，已經接近一年的時間；包括餐飲等許多行業，到現在都還是未能恢復正常營運，也讓不少從業人員的生活陷入困境。教堂、食物銀行等團體，也長期在社區發送食物給需要的人，「社區裡沒有人應該挨餓。」

位於佛利蒙的「Harbor Light Church」教堂， 就與佛利蒙市府以及其他單位合作，固定在教堂發送免費食材給有需要的民眾。包括佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、新當選的第六區佛利蒙市議員卡克斯（Teresa Cox）等人也都到場參加發放活動。高敘加等人指出，希望能幫助到有需要的人，也帶給社區正面的力量。

到場幫忙的華人核心義工指出，疫情造成很多民眾經濟陷入困境，因此慈善組織的合作與救助非常重要，能夠幫助陷入困境的民眾度過難關。由於新冠肺炎疫情的關係，為維持社交距離 ，食物的發放採取得來速（DRIVE-THRU）的方式，從貨櫃中直接下了托盤（pallet）後，便散開成為各個得來速的車道，義工再將食物箱送上車。

她表示，食物箱大約有30磅，裡面有起司、牛奶、水果、蔬菜等食材，只要是有需求的民眾，都能到現場領取，無需查驗。除了佛利蒙居民以外，還有鄰近的紐華克市的居民也來領取。

「Harbor Light Church」教堂指出，2月份下一次的發放食物時間為2月13日（周六）的上午9時。另外也還可能會在2月27日、3月13日，以及4月10日與24日發放。也歡迎社區民眾登記擔任發放的義工。