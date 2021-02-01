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金山84歲老翁遇襲身亡 2非裔嫌犯落網

記者李晗 / 舊金山報導
案發地點位於舊金山的Anza Vista社區。（谷歌地圖）
案發地點位於舊金山的Anza Vista社區。（谷歌地圖）

舊金山發生暴力慘案。一名84歲的長者老翁在一個寧靜的街區遭遇兩名嫌犯襲擊，隨後送院搶救，仍不幸身亡。根據附近的鄰居表示，死者是一名華裔

目前警方已經抓捕兩名嫌犯。其中一人，19歲的華特森（Antoine Watson）被控謀殺、以致命性武器攻擊他人，以及重傷長者三項罪名，保釋金為27萬5000元。另一嫌犯古烏（Maylasia Goo）則是被控協助犯罪。根據警方報告，兩名嫌犯均是非裔。

案發時間是在1月28日晚間8時，當時警方接報之後發現一名長者躺倒在舊金山Anzavista和Fortuna的街區路口。綜合各方的說法，當時嫌犯開車經過，隨後下車襲擊了一名84歲的亞裔老翁。老翁倒地之後受重傷。嫌犯駕車逃逸。兩天之後老翁死亡，同時兩名嫌犯也被捕。

襲擊案的更多細節目前尚且未知，包括是否涉及搶劫傷人和打鬥等。案發地點是位於舊金山的Anza Vista，位於西增區（Western Addition）和太平洋崗（Pacific Heights）附近，Geary街中部一帶。居住在該社區內的華裔楊文姬（Vanita Louie）表示，知道有的鄰居是直接認識受害的家庭。

她表示，她是當地社區的街區防罪觀察組的成員，而且家裡家外也安裝了很多的攝像頭。她形容這些犯罪都是針對華人、亞裔。嫌犯開著車看到目標之後，就下車攻擊。她自己也會偶爾在附近遛狗散步，都會非常小心，觀察附近有沒有可疑的情況。

案發之後，楊文姬表示社區內討論很多，大家都認為「沒有一個社區是安全的。」因為Anza Vista已經非常靠近舊金山知名的富人區太平洋崗，本應是治安良好的地區。她形容發生這種事情令人非常心痛，因為這可能也會發生在任何一個我們身邊的人身上。

臨近農曆新年，可能許多華裔都會取錢、拿著現金去消費購物。楊文姬也認為這可能是誘發針對亞裔犯罪的原因，因為知道亞裔身上有現金。楊文姬是舊金山華埠扶輪社的前主席。

本報周末期間向舊金山法醫辦公室（Medical Examiner）查詢死者的身分，截稿前未有回應。

舊金山 亞裔 華裔

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