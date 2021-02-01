屋崙華埠罪案頻傳 商戶建議組義工巡邏隊

屋崙華埠近期罪案頻發。商戶開會建議，組建義工巡邏隊。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 最近搶劫頻發，極大影響華埠營商環境。華埠律師莫秀寧31日組織商戶在線會議，探討如何透過商戶聯動、組建義工巡邏隊，加強華埠治安。

華埠近期不少搶劫，發生在早上10時到下午2時之間，且多數是拿手提袋華人 女性成為下手對象。

莫秀寧提醒，希望華人不要成為搶劫目標。比如，不要背手提袋。如果需要裝貴重物品，可以帶上腰包，或帶小輪的購物袋。因為腰包難發覺，劫匪一般也很少下手購物袋。出門不要穿名貴衣服和高跟鞋，也不要攜帶大量現金，避免被劫匪盯上。

她建議，華人可以購買一個小型警報器和胡椒噴霧，危險時刻震懾劫匪。在生命遇到危險的時候，可以利用合法器械自衛。

商戶建議，店東和員工有權拒絕任何可疑人士進入店鋪，也可以貼上標語，「我們保留拒絕向任何人提供服務的權利（We Reserve the Right to Refuse Service to Anyone）」。如看到有人鬼鬼祟祟，可大聲呼叫，「疫情期間，應該保持六呎距離。」以提醒壞人，自己已注意到他。

還有商戶建議，如果聽到有人求救的聲音，可以第一時間出去幫忙。且成立義工巡邏隊，商戶捐款購買制服及安全器具等。商戶或義工輪流巡邏，希望能對不法分子起到阻嚇作用，不再進入華埠做案。遇到任何事情，一定要報警。盡早拿到警察報告，有證據就容易向屋崙警局或阿拉米達縣警要求求助。

商戶鄺先生表示，目前華埠的搶劫等罪案有幾類。有的案件屬於小偷小摸，比如到華埠經常作案的慣犯，到處搶劫顧客或商戶手中零錢。對於這類慣犯，可以適時提醒街坊和消費者。記下當時經過，報告給警方。還有一類壞人是持槍械搶劫。比如並排停車在路邊，打開雙閃燈，一個劫匪開車，一個劫匪下車找目標，搶到就跳上車逃跑。對於這類劫匪，華人需要守望相助，互相提醒，大聲叫喊，而不是貿然去搏鬥。

他說，組建義工巡邏隊可以達到上述目的。比如10到20個人，根據商戶上班時間，分配巡邏時間，統一著裝，佩戴口哨等工具，重點並非和劫匪搏鬥，而是出了事後大叫提醒，也能震懾劫匪。多年前，華埠也有非營利機構組織巡邏隊，效果很好。