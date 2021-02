屋崙華埠罪案頻傳 商戶建議組義工巡邏隊

屋崙華埠近期罪案頻發。商戶開會建議,組建義工巡邏隊。(記者劉先進 /攝影)

屋崙華埠 最近搶劫頻發,極大影響華埠營商環境。華埠律師莫秀寧31日組織商戶在線會議,探討如何透過商戶聯動、組建義工巡邏隊,加強華埠治安。

華埠近期不少搶劫,發生在早上10時到下午2時之間,且多數是拿手提袋華人 女性成為下手對象。

莫秀寧提醒,希望華人不要成為搶劫目標。比如,不要背手提袋。如果需要裝貴重物品,可以帶上腰包,或帶小輪的購物袋。因為腰包難發覺,劫匪一般也很少下手購物袋。出門不要穿名貴衣服和高跟鞋,也不要攜帶大量現金,避免被劫匪盯上。

她建議,華人可以購買一個小型警報器和胡椒噴霧,危險時刻震懾劫匪。在生命遇到危險的時候,可以利用合法器械自衛。

商戶建議,店東和員工有權拒絕任何可疑人士進入店鋪,也可以貼上標語,「我們保留拒絕向任何人提供服務的權利(We Reserve the Right to Refuse Service to Anyone)」。如看到有人鬼鬼祟祟,可大聲呼叫,「疫情期間,應該保持六呎距離。」以提醒壞人,自己已注意到他。

還有商戶建議,如果聽到有人求救的聲音,可以第一時間出去幫忙。且成立義工巡邏隊,商戶捐款購買制服及安全器具等。商戶或義工輪流巡邏,希望能對不法分子起到阻嚇作用,不再進入華埠做案。遇到任何事情,一定要報警。盡早拿到警察報告,有證據就容易向屋崙警局或阿拉米達縣警要求求助。

商戶鄺先生表示,目前華埠的搶劫等罪案有幾類。有的案件屬於小偷小摸,比如到華埠經常作案的慣犯,到處搶劫顧客或商戶手中零錢。對於這類慣犯,可以適時提醒街坊和消費者。記下當時經過,報告給警方。還有一類壞人是持槍械搶劫。比如並排停車在路邊,打開雙閃燈,一個劫匪開車,一個劫匪下車找目標,搶到就跳上車逃跑。對於這類劫匪,華人需要守望相助,互相提醒,大聲叫喊,而不是貿然去搏鬥。

他說,組建義工巡邏隊可以達到上述目的。比如10到20個人,根據商戶上班時間,分配巡邏時間,統一著裝,佩戴口哨等工具,重點並非和劫匪搏鬥,而是出了事後大叫提醒,也能震懾劫匪。多年前,華埠也有非營利機構組織巡邏隊,效果很好。