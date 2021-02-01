我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

屋崙華埠罪案頻傳 商戶建議組義工巡邏隊

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠近期罪案頻發。商戶開會建議，組建義工巡邏隊。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠近期罪案頻發。商戶開會建議，組建義工巡邏隊。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠最近搶劫頻發，極大影響華埠營商環境。華埠律師莫秀寧31日組織商戶在線會議，探討如何透過商戶聯動、組建義工巡邏隊，加強華埠治安。

華埠近期不少搶劫，發生在早上10時到下午2時之間，且多數是拿手提袋華人女性成為下手對象。

莫秀寧提醒，希望華人不要成為搶劫目標。比如，不要背手提袋。如果需要裝貴重物品，可以帶上腰包，或帶小輪的購物袋。因為腰包難發覺，劫匪一般也很少下手購物袋。出門不要穿名貴衣服和高跟鞋，也不要攜帶大量現金，避免被劫匪盯上。

她建議，華人可以購買一個小型警報器和胡椒噴霧，危險時刻震懾劫匪。在生命遇到危險的時候，可以利用合法器械自衛。

商戶建議，店東和員工有權拒絕任何可疑人士進入店鋪，也可以貼上標語，「我們保留拒絕向任何人提供服務的權利（We Reserve the Right to Refuse Service to Anyone）」。如看到有人鬼鬼祟祟，可大聲呼叫，「疫情期間，應該保持六呎距離。」以提醒壞人，自己已注意到他。

還有商戶建議，如果聽到有人求救的聲音，可以第一時間出去幫忙。且成立義工巡邏隊，商戶捐款購買制服及安全器具等。商戶或義工輪流巡邏，希望能對不法分子起到阻嚇作用，不再進入華埠做案。遇到任何事情，一定要報警。盡早拿到警察報告，有證據就容易向屋崙警局或阿拉米達縣警要求求助。

商戶鄺先生表示，目前華埠的搶劫等罪案有幾類。有的案件屬於小偷小摸，比如到華埠經常作案的慣犯，到處搶劫顧客或商戶手中零錢。對於這類慣犯，可以適時提醒街坊和消費者。記下當時經過，報告給警方。還有一類壞人是持槍械搶劫。比如並排停車在路邊，打開雙閃燈，一個劫匪開車，一個劫匪下車找目標，搶到就跳上車逃跑。對於這類劫匪，華人需要守望相助，互相提醒，大聲叫喊，而不是貿然去搏鬥。

他說，組建義工巡邏隊可以達到上述目的。比如10到20個人，根據商戶上班時間，分配巡邏時間，統一著裝，佩戴口哨等工具，重點並非和劫匪搏鬥，而是出了事後大叫提醒，也能震懾劫匪。多年前，華埠也有非營利機構組織巡邏隊，效果很好。

華埠 華人 屋崙

上一則

偵破自己案件…名偵探帕拉迪諾遭攻擊昏迷 2嫌落網

下一則

紐森接死亡威脅 妻子女也遭恐嚇

延伸閱讀

3非裔女搶華埠商戶 叫囂「殺了你」

3非裔女搶華埠商戶 叫囂「殺了你」
買家變搶匪？屋崙紅木高地遊樂場槍響 2人受傷

買家變搶匪？屋崙紅木高地遊樂場槍響 2人受傷
金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打

金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打
北加屋崙國際機場販賣機 出售新冠居家快篩劑

北加屋崙國際機場販賣機 出售新冠居家快篩劑
中華公所爭取華埠設疫苗接種站

中華公所爭取華埠設疫苗接種站
快！屋崙華埠互惠區問卷填寫1月30日截止

快！屋崙華埠互惠區問卷填寫1月30日截止

熱門新聞

新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
大索爾(Big Sur)一段風景如畫的1號公路，南北兩條車道都塌下去，大片的山崖都不見了，掉下數百呎以下的海邊。(美聯社)

加州著名大索爾1號公路 路段崩塌掉落百呎懸崖

2021-01-30 16:00
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居