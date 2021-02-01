我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

3女劫匪搶屋崙華埠商戶 叫囂「殺了你」開車撞人 東主躲過僅受擦傷

記者劉先進／屋崙報導
監控視頻截圖顯示，嫌犯搶劫未果。直接駕駛人行道上的車，試圖撞人。好在林子勤太太拉了一把，他只是輕微 擦傷。（記者劉先進 ／翻攝）
監控視頻截圖顯示，嫌犯搶劫未果。直接駕駛人行道上的車，試圖撞人。好在林子勤太太拉了一把，他只是輕微 擦傷。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙華埠商戶林子勤（Kenneth Lam）1月31日表示，3個非裔女劫匪30日上午到他太太的店鋪搶劫年桔。太太出去阻止，劫匪還要打人。為了保護太太，他衝過來將劫匪推倒。劫匪惱羞成怒的說，「我要殺了你（I'm going to kill you）。」抱起年桔試圖砸他太太，被他擋住。3個劫匪還駕駛停在人行道上的車，直接撞過來，好在太太拉了他一把，車子擦肩而過，非常驚險，他只是手指和膝蓋擦傷。

監控視頻截圖顯示，劫匪試圖抱走華人商鋪的年桔。（記者劉先進 ／翻攝）
監控視頻截圖顯示，劫匪試圖抱走華人商鋪的年桔。（記者劉先進 ／翻攝）

林子勤太太商店門口的攝像頭錄下事發情景。他已將劫匪車牌號提供給屋崙警局，警方已立案調查。趕到現場的警員告訴林子勤，如果劫匪真的有上述行為，可能涉嫌謀殺和仇恨犯罪。

保護太太、且躲避劫匪車撞的過程中，華人林子勤手指擦傷。（記者劉先進 ／攝影）
保護太太、且躲避劫匪車撞的過程中，華人林子勤手指擦傷。（記者劉先進 ／攝影）

事發的商店為合興佛具。因為農曆新年將近，有多盆年桔擺在門口，招攬顧客。林子勤表示，店鋪為太太所有，他從事建築行業，只是來幫忙。在商店不遠處的另一家商鋪，是他太太臨時存放物品的地方。事發時為1月30日上午10時39分，他正在商店幫忙。3個非裔女性將車子停在人行道上。來到店鋪門口，先抱走兩盆小年桔。他遠遠看過去，以為是客人埋單後，將車子就近停放，好將東西搬上車。過了一會，非裔又跑到門口，準備拿走一盆大年桔。

林子勤太太發現後，出來阻止，抓住年桔盆，大力拉扯奪回。劫匪還試圖打人。林子勤趕緊跑步過來，將劫匪推倒。幾個劫匪輪流來打他。還非常生氣的說，「我要殺了你」。抓起搶走的小年桔，直接衝著太太的頭部扔過來，慌亂之中，他用手擋了一擋，年桔摔在地上。「如果沒用手攔，後果不堪設想。」

林子勤說，劫匪見無功而返，跳上車直接撞過來。好在太太在背後飛快的拉了一把，車子在人行道上擦肩而過，險之又險。事發時，太太的父親也在現場，被嚇得不輕。為了老人的安全著想，31日他已不讓老人過來。

林子勤趕緊報警，又將攝像頭拍下的劫匪車牌交給警方。警員說，如果劫匪真的說了「我要殺了你」的話，又試圖開車撞人，可能涉嫌謀殺或仇恨犯罪。屋崙警局正在密切調查此事。

林子勤表示，他當時衝過去，腦子一片空白，只是為了制止劫匪的暴行，保護太太的人身安全，並非和劫匪玩命搏鬥，也不是為了避免財物損失。

華人林子勤表示，他當時衝過去，腦子一片空白，只是為了制止劫匪的暴行，保護太太的人...
華人林子勤表示，他當時衝過去，腦子一片空白，只是為了制止劫匪的暴行，保護太太的人身安全，並非和劫匪玩命搏鬥，也不是為了避免財物損失。他提醒華埠商戶，遇到罪案一定要報警。（記者劉先進 ／攝影）

他提醒華埠商戶，遇到罪案一定要報警。若警方抓住嫌犯，他也會站出來指證。「我的心情現在很低落，華埠現在營業環境越來越差，去年暴力洗劫後，商戶都裝上了硬木板。太太商鋪有鐵門，也怕影響店鋪燈光，所以沒有裝木板。雖然理解有的人生活艱難，我自己也會捐贈。我這樣做，是想告訴劫匪，過來搶劫是不對的。也希望華埠商戶團結一致、守望相助。」

華埠 非裔 屋崙

上一則

金山84歲老翁遇襲身亡 2非裔嫌犯落網

下一則

灣區31日新增確診1447例 24人死

延伸閱讀

3非裔女搶華埠商戶 叫囂「殺了你」

3非裔女搶華埠商戶 叫囂「殺了你」
買家變搶匪？屋崙紅木高地遊樂場槍響 2人受傷

買家變搶匪？屋崙紅木高地遊樂場槍響 2人受傷
快！屋崙華埠互惠區問卷填寫1月30日截止

快！屋崙華埠互惠區問卷填寫1月30日截止
屋崙華埠兩搶案 兩名「華人英雄」見義勇為趕跑劫匪

屋崙華埠兩搶案 兩名「華人英雄」見義勇為趕跑劫匪
布碌崙劫匪專盜電召車司機 兩個多月內作案8次

布碌崙劫匪專盜電召車司機 兩個多月內作案8次
華男華埠車中等外賣 提包被搶

華男華埠車中等外賣 提包被搶

熱門新聞

新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
大索爾(Big Sur)一段風景如畫的1號公路，南北兩條車道都塌下去，大片的山崖都不見了，掉下數百呎以下的海邊。(美聯社)

加州著名大索爾1號公路 路段崩塌掉落百呎懸崖

2021-01-30 16:00
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居