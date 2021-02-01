視訊與台僑有約 童振源盼強化鏈結

童振源透過視訊，與僑胞交流理念。（記者李榮／翻攝）

民主進步黨矽谷支黨部與北加州台灣 同鄉聯合會31日晚間舉行「與台僑有約」，邀請到台灣僑務委員會長童振源主講，分享就任以來的心得，以及「台灣僑委會如何協助台僑與美國的鏈結-壯大台灣」。童振源在線上介紹僑委會最新的政策方向，同時肯定僑胞在海外的努力與幫忙，並且也於線上回答民眾的問題。

童振源指出，僑胞是重要的資源，僑委會近來不斷運用新科技與新模式，與台僑建立溝通的管道。並且也透過數位科技、社交媒體、資料庫匯整分析等，希望透過新科技的渠道，突破僑委會服務的能量，讓能讓僑委會的格局更為擴大。

他並表示，僑委會一直以來在匯聚僑胞能量，期待能壯大台灣，協助台灣未來的發展。特別在投資產業科技鏈結上，也希望能多家合作交流，相信透過僑胞的力量，能夠有更深的連結，「各位都有很大的能量，可以幫助台灣。」

現場有僑胞問到僑委會存廢問題，以及僑務委員的遴選公平性與代表性。童振源對此表示，僑胞是非常重要的資產，世界上也有許多國家都有專職的部會服務僑胞。僑務委員則是榮譽職，事實上，除了僑務委員，還有其他（僑務諮詢委員、僑務促進委員、僑務顧問）等共不同的榮譽職。僑務榮譽職人員平時出錢出力，而且僑務委員在遴選時必須有多方面的考量。但當然僑務委員並非是民意代表，僑胞也都可以直接向僑委會透過各種管道表達意見。

童振源指出，相較於中國大陸的僑務預算 ，台灣的僑務預算相對非常小，可是能量充足。但當然也還是希望僑胞能多向立委說明僑務工作的重要。他強調僑民的重要性與功能，並指出，特別是在海外，無論是駐外官員還是僑務代表，駐外都只有幾年的時間。但是，僑胞在當地深耕，關係深厚、影響力巨大。