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疫外無法回台灣…台僑勞保、年金權益 2月2日講座

記者李榮／庫比蒂諾報導
新冠肺炎疫情之後，過往繁忙的旅行情況已不復見，也讓一些無法回台辦事的僑胞，擔心自己的權益。（本報檔案照片）
新冠肺炎疫情之後，過往繁忙的旅行情況已不復見，也讓一些無法回台辦事的僑胞，擔心自己的權益。（本報檔案照片）

各地的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，很多僑胞無法依照原本的計畫，返回台灣休假、探親與辦事，也讓不少來自台灣的僑胞面臨領勞保、國保、老年年金給付請領的相關問題。北加州急難救助協會庫比蒂諾宣布，將於2月2日（周二）晚間6時30分至9時30分，舉行「秋冬防疫專案專題講座」的系列之三，邀請在台灣的勞保局代表，以及駐舊金山台北經濟文化辦事處領務組，透過視訊介紹勞保、國保，以及老年年金的相關請領辦法。

北加州急難救助協會庫比蒂諾會長馬蒨君指出，新冠肺炎讓很多人的行程大亂，無法回台。很多旅外的民眾都對於請領勞保等年金的相關規定感到疑惑，也非常擔心自己的權益。尤其是在於新冠肺炎的疫情期間，民眾要找到最新的規定與資訊並不一定很容易。因此北加州急難救助協會庫比蒂諾一連三次舉辦「秋冬防疫專案」專題講座，急難救助協會扮演橋樑角色，讓僑胞能夠過視訊，直接與經文處以及在台灣政府官員交流，了解最即時的規定與程序。

她介紹，這次的主講人來自勞保局普通事故給付組、國民年金組，講員有鄭淑敏專門委員、茆育佳科長、邱咪珠科長、呂伊岑科長。另外，對於「如何辦理居證明」的部分，則由駐舊金山台北經濟文化辦事處的副組長朱天梅主講。

馬蒨君指出，講座無需報名，透過Webex Meeting直接上線。歡迎僑胞踴躍參加。當天Webex的Access Code為146 747 9970。密碼為[email protected]

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