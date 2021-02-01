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疫苗疑問多 華運會前主任委員趙國華線上解惑

記者李榮／灣區報導
趙國華深入淺出，介紹新冠病毒與疫苗。（記者李榮／翻攝）
趙國華深入淺出，介紹新冠病毒與疫苗。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）的疫苗已經上市，民眾依據政府的排序，開始分批施打。但是，很多人對於疫苗究竟該不該施打、或是如何施打，還是有許多疑惑。金山灣區華人運動會舉辦疫苗講座，邀請近20年資歷加州公共衛生部醫院緊急準備聯絡官趙國華（Kevin Chao）主講，透過視訊向僑胞介紹疫苗的相關知識與新冠防疫常識，並且解答疫苗相關的各項問題。

金山灣區華人運動會前主任委員趙國華是耶魯大學碩士、博士、博士後，在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官18年。當日講座主題包括新冠肺炎症狀、防護方法、現在疫情情況、疫苗種類、現有疫苗介紹、施打疫苗注意事項、變種病毒等主題。

華運會舉辦疫苗講座，反響熱烈。（記者李榮／翻攝）
華運會舉辦疫苗講座，反響熱烈。（記者李榮／翻攝）

趙國華指出，新冠肺炎患者會非常疲累、肌肉痛，有一部分人還會頭痛，很多人還會失去味覺。失去味覺與嗅覺等於吃東西會沒有味道，食物變得很難下口。有些人還會出現消化系統問題，可能會腹瀉。

他進一步表示，新冠肺炎最大的問題之一，就是因為會透過空氣的傳染。如果有跟新冠肺炎感染者緊密接觸，例如在24小時內相處超過15分鐘，感染的機率就會大幅增加。

趙國華建議，為了避免感染，因此平時最好儘量待在家中，出外一定要戴口罩，與人保持社交距離，並且經常用肥皂洗手。如果真得必須要出門，好比要去超市買菜，最好不要慢慢逛，「我個人在超級市場，進去差不多五分鐘就會趕快離開。時間愈短愈好。」

他表示，年紀較大、或者有慢性疾病者，得了新冠肺炎之後可能會很嚴重。尤其是根據統計多數因新冠肺炎死亡的人都是在65歲以上。而且，新冠肺炎相當麻煩，病人就算順利康復，也可能會有後遺症，因此最好還是謹慎一些。

趙國華建議，疫苗還是比較好的預防方式，民眾應該要去接種疫苗。即使現在少數人打了疫苗後可能有比較嚴重的情況，但機率並不高。如果擔心的話，民眾可以在打完疫苗後，留在附近多觀察一些時間，「打疫苗還是比較安全，因為打了疫苗後，就算後來得到新冠肺炎，也不會太過恐慌。」

疫苗 新冠肺炎 加州

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