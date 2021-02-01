東聖荷西弱勢族群 有疫苗可打了

東聖荷西非營利機構提供沒有健保、僅能說有限英文及不會上網的年長者，直接到中心接種疫苗。等待接種疫苗民眾大排長龍。(電視新聞截圖)

在遭受到長時間新冠病毒疫情摧殘之後，東聖荷西 居民現在看到一線希望：新冠疫苗 來到。當灣區大部分居民在線上耗時數小時嘗試預約接種。聖他克拉拉縣與加德諾衛生服務中心(Gardner Health Services)合作，確保那些可能遭到致命疾病襲擊的東聖荷西民眾也可獲疫苗保護。他們試著聯絡沒有健保、僅能說有限英文及不會上網年長者，直接到中心接種疫苗。

東聖荷西墨西哥傳統廣場(Mexican Heritage Plaza)近日都有大排長龍人群等待施打疫苗，這裡是灣區多個診所提供弱勢社區施打疫苗的地點之一。加德諾衛生服務中心與合作夥伴機構於固定看診時間的每周二及每周四，提供施打疫苗，共約可替500人接種，並期望能增至1000人，包括返回接種第二劑疫苗的民眾。截至28日下午，500劑疫苗幾乎快被用盡，但中心預期，未來幾周可能會有更多人前來接種。

新冠疫情嚴重打擊東聖荷西地區。根據聖縣資料，墨西哥傳統廣場所在地點郵遞區號95116地區確診率相當高，每10萬人中就有1萬503人確診。靠近聖荷西玫瑰花園的聖荷西市中心西區富裕社區，確診率僅有東聖荷西的一半。

加德諾衛生服務中心護理部門暫代主任艾瓦羅斯(Olegario Avalos)表示，中心就像是社區安全網，提供服務給無法獲得傳統健康照護機構醫療的低收入家庭。

因此，不像其他健康照護系統需要由民眾上網預約接種疫苗，非營利機構共同合作設置疫苗施打地點，運用現有社區聯絡方式接觸有資格接種疫苗者，包括醫護人員及65歲以上民眾，讓他們知道所需做的事就是前往指定地點接種。

隨著疫苗生產量與分發增加，未來可能會開放給更多合格民眾接種。根據加州 官方資料統計，已約有300萬民加州居民已接種疫苗。