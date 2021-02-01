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捏造不存在的槍擊案 聖縣副警長被捕

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣檢查官宣布副警長因捏造案件遭受逮捕。（聖縣警長辦公室提供）
聖縣檢查官宣布副警長因捏造案件遭受逮捕。（聖縣警長辦公室提供）

聖他克拉拉縣一名副警長日前被指控，一年前他在黑暗的鄉村道路上捏造了一個不存在的槍擊案。聖縣檢察長稱這起案件「令人困惑和深感失望」。

據聖他克拉拉縣地檢處稱，2020年1月31日晚10點30分，副警長吉爾(Sukhdeep Gill)按下了無線電上的緊急廣播按鈕，並喊道， 「開槍了！開火！」

吉爾自2016年以來一直在警局工作。他告訴第一名到達現場的警官，他當時把車開到泥濘的路肩上撒尿，正要走回自己的巡邏車，一輛銀色轎車熄燈朝他開過來。

吉爾告訴那名警官，轎車裡的一名乘客向他開槍，擊中了他戴在身上的相機，但不知何故他沒有受傷。他說他朝逃跑的汽車開了兩槍。

吉爾對這一事件的敘述引發了警方對「逃逸車輛」的追捕。縣警長史密斯（Laurie Smith）也因此召開新聞發布會，譴責她所說的「無緣無故的襲擊，是一次伏擊」。她還在去年的新聞發佈會上表示，吉爾的巡邏電話中也有三顆子彈。

當初警方也表示考慮到吉爾是錫克教徒、戴著傳統服飾執勤，警長辦公室不確定這起槍擊事件是仇恨犯罪，還是「只是針對執法部門的偶然犯罪」。

一年後，聖他克拉拉縣的檢察官得出結論，兩者都不是。地檢處日前宣布，這名27歲的副警長已被逮捕，並被控犯有故意破壞的重罪和虛報犯罪的輕罪。 

聖縣警長辦公室也對外表示，吉爾已被停職。經過調查顯示這件所謂的槍擊事件，並不是吉爾描述的那樣。

聖縣檢察長羅森(Jeff Rosen)表示，吉爾「濫用了同事們的信任，挪用了原本用於保護社區的公共安全資源，來調查一起捏造的犯罪。」

地檢處表示，目前的證據顯示吉爾的說法存在「嚴重不符之處」。

吉爾的律師皮法理(Nicole Pifari)則表示對指控感到失望，並期待可以審查證據，「這樣我們就能理解為什麼會提起訴訟。」

槍擊 汽車 仇恨犯罪

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