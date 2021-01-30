快！屋崙華埠互惠區問卷填寫1月30日截止

華埠社區互惠區的調查問卷有網絡中文版本，商會呼籲業主盡早填寫。（記者劉先進／翻攝）

屋崙華埠 商會在推動成立華埠社區互惠區（Oakland Chinatown Community Benefit Districts），希望針對轄區內的物業，徵收地產評估費（property assessments），以籌集資金聘請專業保安維護治安、清理塗鴉、緩解非法傾倒和遊民等問題。互惠區計畫需業主公投通過方可實施。徵收的費用，到時列入地稅單內。

屋崙華埠商會執行主任陳巧倫（Jessica Chen）日昨表示，針對互惠區，已發放出1000多份調查問卷。只有不到30%的業主填寫，問卷截至日從11日延遲到29日。目前問卷有網絡中文版本，希望業主登錄http://newcityamerica.com/new-districts/填寫，發表意見。因疫情 收入減少，警局撤掉華埠2個巡警和1個聯絡警員。成立互惠區類似於社區的屋主協會（HOA），可共同管理社區。收上來的地產評估費像屋主協會費，將專款專用，幫助改善商戶最關心的治安、衛生等問題。

治安堪憂 商會對收費有疑惑

近期屋崙華埠治安罪案頻發，本報數次獨家報導。不少商戶感歎，擔心治安太差，影響民眾購物慾望。華埠一餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）表示，希望能聘請保安巡邏華埠。但他最關心評估費的收取標準，「是否設置統一標準，根據面積大小來繳納地產評估費？」傅宏基已經從華埠商戶拿到了調查問卷，準備回去仔細閱讀。

記者走訪發現，華埠商戶對收取地產評估費頗多疑慮。有商戶表示，擔心收上來的錢太多浪費在行政程式上，商戶沒有實際得益。希望先看到收費方案和具體預算 。

商戶陳先生表示，疫情衝擊之下，商戶營收至少減少30%，有店鋪因為擔心疫情甚至不開門，極可能關門停業。商戶連租金都付不起，不少業主收入也舉步維艱，是否有錢繳納評估費，還很難說。

不到3成填寫 商會籲別錯過

陳巧倫表示，互惠區計畫此前的中文名是商業改進區。考慮到華埠有不少住戶，所以改為華埠社區互惠區，避免誤解。互惠區類似於屋主協會。收上來的錢專款專用，用於維護社區，聘請保安、清潔衛生，有利於振興華埠，營造良好的商住環境。費用列入地稅單一起繳納，政府統一收完後，華埠商會、業主參與管理。

以往，華埠需要某筆經費投入，需通過市議員周旋，受制於市府預算。考慮到今、明兩年市府稅收因疫情減少，不會有以往一樣的市政服務。警局削減預算，華埠治安出問題，兩者有相關性。何況，是根據面積收取地產評估費，不少行政大樓繳納的費用，比小單位的商戶費用多很多。以往Broadway和Franklin街上等多家畫撥到市中心互惠區的大樓，繳納的評估費也可返回華埠。

陳巧倫強調，寄出去的問卷填寫的人不到30%。有數個原因，近期有人反映郵件被盜。業主看到有中英文信件沒留意，有業主可能不住在登記地址。希望業主間互相提醒，也可盡早填寫網絡調查問卷。調查結果用於確定華埠互惠區的範圍，以及決定加強社區服務的優先級別。相關督導委員會，會根據結果來決定互惠區成立的可行性，制定初步服務華埠計畫和成本估算。「希望早點填問卷，能趕在今年年底投票，盡快造福於華埠社區。」