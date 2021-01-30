大氣河3天 蒙特瑞降雨16吋 太浩湖6呎雪

今年最大暴風雪太浩湖地區降下6呎大雪，圖為湖北楚魯克地區一輛汽車被大雪所埋。(美聯社)

被氣象局視為今年雨季最大的大氣河(atmospheric river)，一如所料，在灣區 和中加州沿岸降下大雨。蒙特瑞縣的雨勢最大，釀酒區聖他露西亞山區(Santa Lucia)降雨16吋。大氣河在塞拉山則變為最大的暴風雪。太浩湖的滑雪 場降下超過6呎的大雪。

灣區雨勢最大是周二夜至周三晨。周三至周五大氣河南移，降雨最多的地區是聖荷西 南面蒙特瑞縣(Monterey)，以及風景區大索爾(Big Sur)。

太平洋瓦電(PG&E)報告說，灣區周二和周三共57萬5000戶斷電，因為暴風雨吹倒大樹和電線，造成斷電。聖馬刁縣和聖他克魯茲縣部分居民要撤離，因為去年夏天被山火焚燒過的地區可能抵受不了大雨，造成塌方。

聖荷西以南的沙林納(Salinas)，一處去年8月被山火燒過的山坡出現大規模塌方，20多棟房屋受土石流破壞。

大氣河在塞拉山降下大雪，三天大雪使太浩湖的滑雪場舖滿厚厚積雪。卻克伍(Kirkwood)周五的新雪厚達6呎。馬莫斯山(Mammoth)降雪量最大，達9呎。「塞拉山雪崩中心」說，三天以來的大雪，是今年最大的暴風雪，大量新雪造成雪崩的高度危險。

以下是灣區和蒙特瑞縣各地三天以來的降雨量：

●聖他露西亞山的Chalk Peak，16吋。

●南灣聖他克魯茲山Lake Elsman, 11.29吋。

●大索爾(Big Sur)，10.28吋。

●南灣Umunhum山，7.95吋。

●南灣洛斯蓋圖(Los Gatos)，5.06吋。

●東灣都布林-聖拉蒙山，3.83吋。

●沙林納，3.07吋。

●聖荷西市中心，2.91吋。

●舊金山，2.06吋。

●柏克萊加大校園，2吋。