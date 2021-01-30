首例確診周年 聖縣染疫破10萬人 疫苗供應遠遠不足

南灣山景城社區中心門外，29日有大批長者在家人陪同下，排隊等待接種新冠疫苗。（本報記者攝影）

本周末是聖他克拉拉縣第一例新冠確診病例達到一周年的日子。截至28日，聖他克拉拉縣的新冠確診人數已經超過10萬例。

截至28日，聖縣全縣的醫療機構共接種超過18萬劑疫苗 ，其中有近15萬劑為第一劑疫苗接種。聖縣境內的醫療服務機構收到了超過28萬劑疫苗，已接種了三分之二。在接下來的七天中已經預約了近6萬次的疫苗接種。聖縣政府預計下周會收到2萬2628劑的疫苗。

在75歲以上的聖他克拉拉縣居民中，有27.5%的人接受了至少一劑疫苗的注射。而在16歲及以上的居民中也有8.3%的居民接受了至少一劑疫苗的注射。加州 州政府在本周宣布的策略轉變，將由第三方來執行新冠疫苗發配的消息，以及確認過疫苗接種符合資格後， 聖縣府目前仍在等待加州政府更明確的訊息。

儘管存在挑戰，疫苗提供方仍將為民眾施打疫苗。 聖縣政府新冠檢測 和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib ）表示，「目前最大的問題在於沒有足夠的疫苗的供應量，但是有足夠的分配能力。」

芬斯特謝柏表示，如果要達到注射疫苗的目標，需要兩倍現在的疫苗的供應量，即在秋天的時候使全部居民注射疫苗。

在疫苗預約與接種的具體問題上，聖縣政府表示，已經與不同的社區團體展開合作，確保疫苗接種的公平性。本周縣政府已跟Gardner Health Services 合作，在東聖荷西的Mexican Heritage Plaza 開設了針對65歲以上及醫護人員的免預約疫苗接種站，可以每日為450人進行疫苗接種。