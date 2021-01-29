東華醫院新一屆董事會成員宣誓就職 陳傑民再任董事長

陳傑民再度擔任東華醫院董事長。

位於舊金山華埠 的東華醫院迎來新一屆的董事會領導班子。陳傑民再次當選成為董事會主席，即董事長，雷頌文則被選為董事會副主席。

28日（周四），新一屆的董事會成員在舊金山市長布里德（London Breed）的監誓下宣誓就職。新一屆的董事會成員包括陳傑民、雷頌文、梁國緯、周達昌、李文波、余健峰、黃國康、伍璇璨、薛曹績、蔣澤綿、李殿邦、謝見明、劉運方、吳子銘、方創傑、陳迪安。東華醫院行政總裁張建清主持了就職儀式。

市議員佩斯金出席現場活動並且頒發賀狀。眾多舊金山官員紛紛通過視頻對董事代表表示祝賀，並且肯定東華醫院對於華裔 社區的貢獻，包括加州議員邱信福、丁右立、威善高，市議長華頌善、市議員陳詩敏、馬兆明、楊馳馬、孟達文、安世輝等。

這是陳傑民再度擔任董事長。去年時任董事長李焯宗辭職，陳傑民作為中華總商會的成員，接任董事長。而如今陳傑民則是作為「中國民主憲政黨」的代表出任董事。

東華醫院是「僑立」醫院，由多個華埠僑團、社團派出成員擔任董事，像是華埠男青年會、致公總堂、國民黨黨總支和各大會館等，在醫院內董事會都有一席之地。

陳傑民在就職演說表示，歡迎所有新上任及再度受委任的董事會成員，並且感謝剛卸任的前董事會成員在履行職責時所付出的貢獻，也感謝東華醫院管理團、醫護人員在保護社區時付出的努力及犧牲。

他說，很榮幸可以再次擔任東華醫院董事會主席。這一年對醫療行業可謂充滿挑戰，他有幸以主席的身分帶領董事會及東華醫院管理團隊走過這個不平凡的2020年。透過互相合作，共同推進東華醫院的發展，並取得卓越成就回顧2020年，東華醫院因為在抗疫、保護華裔社區方面做出貢獻，獲得大量主流媒體的曝光報導，像是紐約時報和PBS等。

此外，陳傑民也提及議員開放啟用新大樓二樓、提升急診室至基本服務級別，並且設立癌症中心。這些項目均對醫院的業績帶來了正面的影響。