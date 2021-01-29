我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

灣區第2條越灣海底行車隧道 有望成真

編譯組╱灣區28日電
「灣區經濟研究中心」的大灣區交通路線圖。其中包括一條由舊金山通過屋崙的越灣海底隧道，以及由舊金山通膪沙加緬度和聖荷昆谷地區的鐵路。(BA Council Economic Institute)
「灣區經濟研究中心」的大灣區交通路線圖。其中包括一條由舊金山通過屋崙的越灣海底隧道，以及由舊金山通膪沙加緬度和聖荷昆谷地區的鐵路。(BA Council Economic Institute)

灣區近年塞車越來越嚴重，捷運越來越擁擠。因此設計者和駕駛人都莫不希望可以增建一條越灣海底行車隧道，以減少公路上的汽車，減少塞車。「灣區經濟研究中心」28日公布一項大灣區(Bay Area Megaregion)的未來交通建設計畫。計畫的核心就包括了第二條海底隧道。

計畫放眼灣區和附近地區，並將計畫稱為「Link21」，21指灣區和附近總共21個縣。計畫是要以灣區作為中心，將附近地區連結起來，包括沙加緬度地區，以及位於東灣旁邊的北聖荷昆谷。這些地區與灣區的互動越來越多，不少人都來灣區上班，因此有必要在作未來規晝時，將21個縣全部包括在內。

灣區九縣目前人口770萬，大灣區人口則是1220萬，預計到2050年時，人口會增至1600萬。「連結21」的交通建設將可減少塞車，以及縮短通勤時間，對整個地區的經濟有利。

在計畫中，從舊金山屋崙增建的第二條海底行車隧道是計畫的核心，因為這條隧道可以將灣區中心城市的舊金山連結起來。計畫有一條從舊金山經屋崙，再到沙加緬度的通勤鐵路，還有一條由東灣南部通到聖荷昆谷士德頓市(Stockton)的通勤鐵路。另外，灣區捷運系統將完成環灣的延長線，到2050年前聖荷西、舊金山、屋崙和其他沿灣城市全部可以連結起來。

灣區 舊金山 屋崙

上一則

百度無駕駛自駕車 獲准在加州矽谷指定街道測試

下一則

自製炸彈威脅州長 北灣男被控28罪

延伸閱讀

灣區教師開始打疫苗 學監搶先接種遭砲轟

灣區教師開始打疫苗 學監搶先接種遭砲轟
灣區27日新增確診2552例 91人死

灣區27日新增確診2552例 91人死
一覺醒來大氣河暴風雨不見了 南移中加州

一覺醒來大氣河暴風雨不見了 南移中加州
新報告：舊金山灣區恐丟美科技中心地位

新報告：舊金山灣區恐丟美科技中心地位

連跌數個月…金山公寓租金 1月終於谷底反彈

連跌數個月…金山公寓租金 1月終於谷底反彈
聯邦新冠救助基金 灣區BART獲補助1億元

聯邦新冠救助基金 灣區BART獲補助1億元

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
新總統拜登承諾，在上任100天內為1億美國人接種疫苗。(Getty Images)

目標70%長者！加州衛生廳：65歲以上打疫苗 6月底前完成

2021-01-22 00:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…