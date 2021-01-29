庫比蒂諾市長咨文 蒲仲辰：庫市新冠感染率 聖縣最低

庫比蒂諾市長蒲仲辰發表年度市情咨文。（視頻截圖）

庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）日昨通過視頻發表了今年的市情咨文。他說：「2020年對我們所有人來說都是艱難的一年，無論是對個人，對社區，還是對於我們這一整個國家來說。但我相信挑戰往往隱藏著機會，幫助我們到達一個更好的地方。」

蒲仲辰首先介紹庫比蒂諾在疫情 中的應對。他表示，自新冠疫情開始以來，庫比蒂諾的感染率直到現在一直都是聖他克拉拉縣最低的。雖然現在看來，口罩令是無庸置疑正確一個健康要求，但是當庫比蒂諾市府提出在全市範圍內的口罩令時，卻十分有爭議。他感謝市議會與市行政團隊的配合。同時也感謝各非政府組織在個人防護設備上對於庫比蒂諾市的幫助。

蒲仲辰接著介紹了庫比蒂諾市對於遊民對的幫助與安置。在去年11月，庫比蒂諾市議會撥款20萬元用來安置無家可歸的遊民，其中包括臨時的住房支持如旅館 等。同時也包括了長期的住房支持與援助。庫市還針對年長居民推出了送餐措施。

針對住宅議題，蒲仲辰介紹了市議會於去年8月批准了Westport的住宅項目，可以提供267套住房單元。其中有227個公寓是老年住宅與可負擔住宅，其中的48個公寓用來提供給低收入 和極低收入的年長者居住。

蒲仲辰強調，在建造住宅的過程中會考慮到醫療保健和其他公共服務的可取得性，特別是要靠近庫比蒂諾市的老年中心。

他表示，庫比蒂諾市議會撥款近23萬元用來支持當地的小企業，此外，還製作了關於相應政策的網站cupertino.org/covid19businessinfo，用來匯總有關的商業支持措施。