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再2人被延攬 柏克萊加大10人任職拜登政府

記者劉先進／柏克萊報導
柏加大經濟系副教授亞根（Danny Yagan）被任命為白宮管理與預算辦公室首席經濟學家。（取自柏加大官網）
柏加大經濟系副教授亞根（Danny Yagan）被任命為白宮管理與預算辦公室首席經濟學家。（取自柏加大官網）

柏克萊加大本周宣布，經濟系副教授亞根（Danny Yagan）被任命為白宮管理與預算辦公室（OMB）的首席經濟學家。而1996年畢業的資深經濟學家阿吉洛爾（Olugbenga Ajilore），被任命為聯邦農業部高級顧問，專注於農村發展。

柏加大目前有10名教師和校友擔任拜登政府的高級政策職位。除了前述兩位，還包括，柏加大哈斯商學院名譽教授耶倫（Janet Yellen），擔任財長。1981年畢業，獲得歷史學學士學位的古巴移民馬尤卡斯（Alejandro Mayorkas）任職國土安全部部長。前密西根州州長、柏克萊加大高盛公共政策學院（Goldman School of Public Policy）教師格蘭霍姆（Jennifer Granholm）擔任能源部長。

在柏加大獲得政治學學士學位，曾擔任加州大學學生聯合會主席的尼日利亞移民阿德耶莫（Adewale Adeyemo），任職副財長。

在柏加大獲得拉丁美洲研究學位的羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez），擔任政府間事務主管。她曾是拜登-賀錦麗競選活動副競選經理。畢業於法學院的尼日利亞移民巴迪霍（Funmi Olorunnipa Badejo），擔任白宮法律顧問辦公室副法律顧問。畢業於法學院的麥凱（Caroline McKay），擔任白宮法律顧問雷穆斯（Dana Remus）的辦公室主任和副法律顧問。2002年畢業，獲得政治學和經濟學學位的多丁（Reema Dodin），任職白宮立法事務辦公室副主任。

10人組合中，有4人有經濟學背景。包括財長葉倫，其下屬亞根和阿吉洛爾，以及多丁。

去年，印第安那州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）曾尋求民主黨總統候選人提名。他的最高經濟顧問就是亞根。作為負責經濟政策的副主任，亞根將成為白宮管理與預算辦公室的最高經濟學家。他還曾擔任國家經濟研究局的教職研究員、柏加大伯奇稅收政策和公共財政中心（Burch Center for Tax Policy and Public Finance）的教師助理。

阿吉洛爾將擔任農業部農村發展副部長辦公室高級顧問。他在加州大學柏克萊分校獲得了經濟學和應用數學的學士學位。在被任命之前，他是美國進步中心（Center for American Progress）的高級經濟學家，去年與人合著了「美國農村復原力之路」。 此前，阿吉洛爾曾擔任美國國家經濟協會主席，並在俄亥俄州托萊多大學擔任經濟學副教授。研究範圍涵蓋稅收政策、勞動力市場和治安，重點是它們如何影響非裔。

1996年畢業的資深經濟學家阿吉洛爾（Olugbenga Ajilore），被任...
1996年畢業的資深經濟學家阿吉洛爾（Olugbenga Ajilore），被任命為美國農業部高級顧問，專注於農村發展。（取自柏加大官網）

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