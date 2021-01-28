一覺醒來大氣河暴風雨不見了 南移中加州

聖荷西南面的沙林納(Salinas)，在大雨之下，發生土石流，20多棟房屋受到破壞。(Getty Images)

今年最大的一場大氣河(amospheric river)暴風雨，周二晚至周三晨襲擊灣區 ，在灣區降下大雨，帶來強風，大雨還在不少去年發生的地區造成土石流。但是這股大氣河很快就離開灣區。到了周三早上，一覺醒來，已可見到藍天。大家都奇怪，為什麼大氣河會那麼快就離開？它去了哪裡？

氣象局說，灣區周三仍有零散驟雨，但主要的氣流已經向南移，去了中加州，例如蒙特瑞縣(Monterey)的大索爾(Big Sur)地區，周三就下大雨。氣象局的梅鐸 克(Brayden Murdock)說，原來在灣區上空的低氣壓迅速移走，連帶使大氣河向南移。

梅鐸克說，大氣河已離開，灣區不會再有大雨，周三和周四雖然仍有驟雨，但雨勢不大。由於這次大氣河影響灣區的時間短，所以降雨量也沒有預測那麼大。

去年夏天南灣聖他克魯茲山區發生大型山火，被焚燒過的山區，在大雨下發生無數小型塌方和土石流。聖荷西南面的沙林納(Salinas) 發生一起大型土石流，20多棟房子受到破壞，居民急忙撤離，其中一人在撤離時受傷。這起土石流發生的地方，正是去年8月一起山火焚燒現場，山坡受到大雨衝擊而崩塌。

大氣河在塞拉山降下大雪，周二晚至周三晨太浩湖多個滑雪 場都降下1呎半至2呎的雪。降雪天氣將會持續至本周五清晨，較高的山區將雪量將達到5呎至7呎。氣象局警告說，灣區人要到太浩湖滑雪，必須小心，因為大雪天氣，公路可能關閉，輪胎須裝上雪鍊。