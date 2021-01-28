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拜登15名內閣官員全無亞裔 尹集成失望

記者李晗／舊金山報導
亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人之一的尹集成，對於拜登內閣無亞裔感到失望。（本報檔案照片）
亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人之一的尹集成，對於拜登內閣無亞裔感到失望。（本報檔案照片）

總統拜登上任之後，在內閣官員的任命中沒有選擇亞裔，引起社區討論。華裔商界領袖，亞太公共事務聯盟（APAPA）的創辦人尹集成（C. C. Yin）對此表示失望。

尹集成表示，過去約20年的歷任總統內閣中，都會有一名亞裔。「我們只能進步，不能退步吧？所以還要繼續努力。」但是他強調，亞裔社區對於拜登還是有很多的期待，希望美國能夠重回正常的軌道。他形容拜登比較「溫和」（moderate），與華人的「中庸」價值、中間路線相近，因此期待他與亞裔社區一起向前。

在川普總統任內，運輸部長由華裔的趙小蘭（Elaine Chao）出任，是當屆政府中官階最高的華裔。拜登勝選之後，在15名內閣官員中沒有委任華人，但是在於內閣同等官階的職位上，委任了華裔的戴琪（Katherine Tai）出任貿易代表。

此外也有拜登陣營的人指出，拜登已經選擇了具有亞裔血統的賀錦麗（Kamala Harris）出任副總統競選搭檔。尹集成表示，對於賀錦麗也同樣寄予厚望，希望她能夠加強推動亞太裔在政治上的領導地位，一方面因為她自己本身具有印度裔的血統，另一方面賀錦麗從舊金山、加州的政界出身，非常了解多元化的重要性。

「希望賀錦麗能夠對於提升亞裔地位做出貢獻，因為在美國的高層社會裡，亞裔的人數還是不足夠。」尹集成表示。

早前政界有消息傳出，拜登將任命加州勞工廳長蘇維思（Julie Su）出任聯邦副勞工部長。尹集成對此也表示歡迎，認為蘇維思能力卓越，本身也在勞工界有很多經驗，在加州政府裡表現出色。他也坦誠此前社區一直在推動拜登任命蘇維思擔任正部長，但是最終未能成事。

至於在加州，目前備受矚目的就是州長紐森（Gavin Newsom）將任命新一位的加州總檢察長（Attorney General）。亞裔社區一直在推動紐森任命亞裔，尹集成也表示APAPA和多位社區團體也在不斷寫信和宣傳，希望能夠有一位亞裔做到總檢察長。目前熱門的亞太裔人選包括加州最高法院法官劉弘威、南加州選區的國會議員劉雲平、東灣選區的州議員邦塔（Rob Bonta）等。

新獲任命聯邦副勞工部長的加州勞工廳長蘇維思。（本報檔案照片）
新獲任命聯邦副勞工部長的加州勞工廳長蘇維思。（本報檔案照片）

亞裔 拜登 加州

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