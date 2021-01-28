我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

聯邦新冠救助基金 灣區BART獲補助1億元

記者陳程威／灣區報導
捷運獲得1.037億元補助。(本報檔案照)
捷運獲得1.037億元補助。(本報檔案照)

聯邦新冠救助基金27日向包括捷運BART在內的灣區主要公共交通運營商，提供數百萬元的資金。

大都會運輸委員會（Metropolitan Transportation Commission）一致投票決定，將向灣區運輸公司提供第一筆1.8億元運營補助。這是一項從前總統川普上月簽署的9000億元新冠救助法案中撥出9.82億元給灣區公共交通運營商。

第一筆資金對於維持公共交通行業工人的就業和恢復公共交通服務至關重要，因為公共交通面臨新冠疫情衝擊導致了巨額虧損。其中BART將獲得1.037億元的補助。在接下來的兩個月裡，委員會會依據受到新冠疫情的收入損失，費用以及依賴此交通工具乘客的需求分配剩餘的8.03億元。

BART將在本財年動用5500萬美元的新資金來彌補3300萬美元的赤字，其餘資金將用於明年的赤字。BART表示，如果沒有更多的援助，預計到2023年將出現5億元的預算缺口。

捷運總經理鮑爾斯（Bob Powers）在一份聲明中稱，「這些資金在短期內緩解壓力，防止裁員，並提供資金維持我們目前的服務水平。」

據柏克萊加大城市規畫系一份關於灣區公共運輸的研究報告顯示，灣區的公共運輸系統在疫情中受到了嚴重的考驗，依賴於公共運輸系統的一線工作人員遭受了嚴重的挑戰。

研究報告作者之一泰特（Andrew Tate）表示，「儘管新冠疫情意味著灣區許多人留在家裡進行工作，但每周仍有數万灣區居民使用公共交通工具。他們不僅面臨到新冠的風險，同時也面臨公共交通部門的預算縮減和大規模削減服務。」

他指出，社區裡從事一線工作人員的居民無法在家工作，沒有私家車的居民必須搭乘公共交通，更多的低收入工人也可能在需要通勤時別無選擇，只能使用公共交通工具。與金融、技術或法律行業的高薪員工相比，低收入、服務和交通行業的員工擁有家用汽車的可能性較小。

灣區 疫情 低收入

上一則

清羽合唱團線上練唱 籌辦疫後音樂會

下一則

男中音聲樂家周虹病逝 享年65歲

延伸閱讀

上任6天遇挫! 拜登遣返禁令 遭川普任命的聯邦法官喊停

上任6天遇挫! 拜登遣返禁令 遭川普任命的聯邦法官喊停

灣區26日新增確診3701例 22人死

灣區26日新增確診3701例 22人死
「媽媽教室」講座 台灣名廚線上教年菜

「媽媽教室」講座 台灣名廚線上教年菜
600元難解燃眉之急！羅康納提議：每月發2000刺激支票

600元難解燃眉之急！羅康納提議：每月發2000刺激支票
灣區9縣新冠疫情 單日確診5481例、101人死亡

灣區9縣新冠疫情 單日確診5481例、101人死亡
12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%

12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
新總統拜登承諾，在上任100天內為1億美國人接種疫苗。(Getty Images)

目標70%長者！加州衛生廳：65歲以上打疫苗 6月底前完成

2021-01-22 00:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點