聯邦新冠救助基金 灣區BART獲補助1億元

捷運獲得1.037億元補助。(本報檔案照)

聯邦新冠救助基金27日向包括捷運BART在內的灣區 主要公共交通運營商，提供數百萬元的資金。

大都會運輸委員會（Metropolitan Transportation Commission）一致投票決定，將向灣區運輸公司提供第一筆1.8億元運營補助。這是一項從前總統川普上月簽署的9000億元新冠救助法案中撥出9.82億元給灣區公共交通運營商。

第一筆資金對於維持公共交通行業工人的就業和恢復公共交通服務至關重要，因為公共交通面臨新冠疫情 衝擊導致了巨額虧損。其中BART將獲得1.037億元的補助。在接下來的兩個月裡，委員會會依據受到新冠疫情的收入損失，費用以及依賴此交通工具乘客的需求分配剩餘的8.03億元。

BART將在本財年動用5500萬美元的新資金來彌補3300萬美元的赤字，其餘資金將用於明年的赤字。BART表示，如果沒有更多的援助，預計到2023年將出現5億元的預算缺口。

捷運總經理鮑爾斯（Bob Powers）在一份聲明中稱，「這些資金在短期內緩解壓力，防止裁員，並提供資金維持我們目前的服務水平。」

據柏克萊加大城市規畫系一份關於灣區公共運輸的研究報告顯示，灣區的公共運輸系統在疫情中受到了嚴重的考驗，依賴於公共運輸系統的一線工作人員遭受了嚴重的挑戰。

研究報告作者之一泰特（Andrew Tate）表示，「儘管新冠疫情意味著灣區許多人留在家裡進行工作，但每周仍有數万灣區居民使用公共交通工具。他們不僅面臨到新冠的風險，同時也面臨公共交通部門的預算縮減和大規模削減服務。」

他指出，社區裡從事一線工作人員的居民無法在家工作，沒有私家車的居民必須搭乘公共交通，更多的低收入 工人也可能在需要通勤時別無選擇，只能使用公共交通工具。與金融、技術或法律行業的高薪員工相比，低收入、服務和交通行業的員工擁有家用汽車的可能性較小。