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清羽合唱團線上練唱 籌辦疫後音樂會

記者李榮／密爾比達報導
清羽合唱團匯集灣區許多歌唱愛好者，現在依然在線上練唱，也籌備疫情後的慶祝演出。（張寧遠提供）
清羽合唱團匯集灣區許多歌唱愛好者，現在依然在線上練唱，也籌備疫情後的慶祝演出。（張寧遠提供）

經常舉行大型演出的清羽合唱團（A Sharp Chorus），今年因為疫情的關係，無法演出，但依然在線上練唱。清羽合唱團理事長張寧遠指出，疫情並沒有澆滅大家熱愛歌唱、期望演出的心情，現在合唱團仍透過Zoom練唱準備，只要疫情結束，將在灣區舉辦一場慶祝美國人民戰勝疫情的音樂會。

張寧遠表示，清羽合唱團彙集了一批熱愛合唱藝術、同時又有一定歌唱基礎的菁英愛樂者，在專業指揮的指導下，學習合唱技巧，接受較正規的聲樂合唱訓練，「清羽合唱團堅持對藝術的追求，20年來成功地創作、首演、巡演四部原創合唱作品，包括海外遊子吟、禹王治水、大風歌、補天等，組織了六次世界巡演，四進國家大劇院，去年作品再一次走上世界著名音樂殿堂莫斯科柴可夫斯基音樂學院大音樂廳，與世界著名的俄羅斯國家交響樂團、國家合唱團聯合演出。」

她表示，雖是疫情期間，但大家要正面面對，相信未來，團員也持續練唱。疫情後清羽將再出發，目標是唱遍五大洲、遊遍五大洲，也歡迎對歌唱有興趣者參加清羽合唱團。清羽2021年指揮為毛湧，他是美國奧克拉荷馬大學合唱指揮博士候選人、中國高校合唱委員會指揮研究部副主任、天津大學北洋合唱團前指揮。

在線上練唱有一定的挑戰，但張寧遠說，團員們都會透過透過網路，接受合唱聲樂基礎訓練，例如發聲位置及方式、節奏、音準訓練、外文（英、德、義大利、俄、拉丁語等）及中文歌曲的演唱法、試唱練耳、五線譜讀譜等。有興趣的民眾可以與[email protected][email protected]聯繫，或者電話650-799-5666。

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