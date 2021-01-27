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600元難解燃眉之急！羅康納提議：每月發2000刺激支票

記者陳程威╱灣區報導
羅康納要求每月發給美國人民2000元直至疫情結束。（本報檔案照）
羅康納要求每月發給美國人民2000元直至疫情結束。（本報檔案照）

代表灣區的聯邦眾議員羅康納（Ro khanna）在推特上表示，600元的刺激方案對普通美國人來說是不夠的，同樣的2000元的刺激方案也並不能滿足普通民眾的需求。他指出，雖然在灣區即便是2000元的刺激支票也根本無法負擔人們的日常生活。在灣區的多個地區的住房月租金都超過2000元。在馬連縣，月租金中位數是2069元，聖他克拉拉縣為2268元，聖馬刁縣為2316元。

羅康納表示，「我們正處於這個國家一個世紀以來最嚴重的危機之中。我們需要大膽一點。讓我們給每天的美國人提供他們需要的支持：每月2000元，直到我們擺脫疫情」。

根據全國經濟安全指數（Country Financial Security Index）在去年總統大選後的調查顯示，在1300名受訪者中，有42%的美國人表示，他們的財務狀況因疫情而惡化。這些人中幾乎有一半不得不舉債，耗盡個人儲蓄才能勉強維持生活。

另外一份由咨詢公司Highland所做的獨立調查顯示，大約三分之二(63%)的美國人在新冠疫情期間削減了支出，主要是因為他們覺得有必要對自己的財務狀況更加謹慎。

羅康納表示，即使每月2000元也並不是太多。它提供的援助實際上只是滿足了人們的需要。

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