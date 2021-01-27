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僑委會推科技諮詢 即時助僑胞防疫

記者李榮／灣區報導
僑務委員會委員長童振源指出，僑委會推出推動「全球僑胞服務數位平台」，希望讓僑胞能透過多元管道，掌握資訊。（僑委會提供）
僑務委員會委員長童振源指出，僑委會推出推動「全球僑胞服務數位平台」，希望讓僑胞能透過多元管道，掌握資訊。（僑委會提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中華民國政府積極推動各項科技防疫措施，除既有官網訊息外，也結合「全球資訊網智慧客服」、「LINE@疾管家」、「1922防疫達人」、Messenger Chatbot及Google Assistant等聊天機器人服務平台轉達訊息。

僑委會也推動「全球僑胞服務數位平台」（https://Contact.Taiwan-World.Net），建置僑務委員會LINE專線及海外36個僑務據點LINE專線，以聲音、圖文與影像，提供僑胞各項諮詢、陳情、建言等相關服務。希望有防疫相關問題的僑胞，能夠透過這些專線詢問。

僑委會指出，這些專線收集到的問題，僑委會會代海外僑胞向衛福部相關單位諮詢資訊後再回覆。希望國人及在外僑胞，能夠運用多元管道，即時取得最新防疫訊息。

僑務委員會委員長童振源表示，由於疫情瞬息萬變，為方便旅外國人及僑胞對回國入境、防疫旅館及檢疫問題之瞭解，僑委會在近日彙整衛生福利部疾病管制署所陸續推出的防疫策略資訊，向外傳達。

童振源進一步表示，疫情造成許多僑胞在海外就醫困難。僑委會為照顧僑胞健康需求，與衛生福利部及台灣急診醫學會合作，推出「全球僑胞遠距健康諮詢平台」-健康益友APP，提供持有僑胞卡的海外僑民，24小時透過視訊與台灣專業醫師面對面諮詢。「健康益友APP」於疫情期間免收費，歡迎有需求的海外鄉親多利用。

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