加州住房改革聯盟 推10年「建屋大計」

科技業與開發商組成加州聯盟推出10年住房計畫。（Getty Images）

在多年尋求住房改革立法屢遭挫折後，包括「陳查克柏格 計畫」（Chan Zuckerberg Initiative）在內的可負擔住房支持者，最近成立聯盟，推動一項增加建屋、解決遊民問題的十年大計。

加州 住房夥伴聯盟（California Housing Partnership）26日發表「2030家園路線圖」（Roadmap Home 2030）計畫，由非牟利機構「加州住房」（Housing California）與加州住房夥伴聯盟設計和主導，支持者包括陳查克柏格計畫和爾灣希爾頓基金會（Irvine and Hilton foundations）。聯盟的成立代表主要科技企業家和重量級開發商嘗試對政府施以更大壓力。

這項計畫的主要目標包括提供少數族裔社區更多住房、增加公共基金、加強保護民眾不受歧視等。

加州住房夥伴聯盟執行長舒瓦茲（Matt Schwartz）表示，這項新計畫為未來十年訂立了明確的目標，來解決長期的遊民、社會不公和發展遲緩的問題。

加州立法人士近幾年看到多項大膽的改革行動無疾而終，包括全面改革SB50地方分區政策，以及一系列因為疫情最終無法通過的優先住房法案。

無論是買屋還是租屋，加州的住房成本都是全美最高，灣區有五縣的中位數房價已超過100萬元。

陳查克柏格計畫的可負擔住房總監施佛林（Ruby Bolaria Shifrin）表示，這項計畫是解決住房危機所需的長期、整體性住房政策。她相信，集合草根團體的力量才能讓州政府做出有意義的改革。

「2030家園路線圖」首先要求州政府給予可負擔住房更多支持，例如興建或保留24萬5000個可負擔房屋、保留9萬個無津貼可負擔住房單位，以及每年提供住房和援助服務給100萬低收入 加州居民。

支持這項計畫的政界人士還包括加州參議員威善高（Scott Wiener）和加州眾議員邱信福（David Chiu）。