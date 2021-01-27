「媽媽教室」講座 台灣名廚線上教年菜

僑委會台灣美食巡迴講座將邀請名廚蔡萬利透過網路教學。（媽媽教室提供）

金山灣區 「媽媽教室」多年來協助推動的「僑委會台灣 美食巡迴講座」，自2007以來連續舉辦13年，是僑胞最熱愛與推崇的活動之一。但去年卻因新冠肺炎（COVID-19）疫情 肆虐暫停。媽媽教室創辦人高玉麗指出，今年疫情依然持續，勢必也無緣現場舉辦，但決定改為視訊講座，邀請台灣的電視名廚蔡萬利老師透過Zoom介紹「翠玉牛片鍋」、「喜洋洋乾鍋雞」、「紅麴梅頭肉炊飯」、「桂花糯米棗」等年菜。

高玉麗表示，僑委會的台灣美食巡迴講座是每年的重點活動之一，去年因疫情停辦讓很多人失望。疫情已近一年，經很多會員媽媽不斷的詢問、關心與鼓勵下，志工在幾經思考評估，並且多次與電視名廚蔡萬利聯繫，並獲得首肯，才能將講座課程改為視訊方式透過Zoom舉行。也讓僑胞在疫情之下，在家做出「台灣美食」。

今年的美食講座，「翠玉牛片鍋」、「喜洋洋乾鍋雞」、「紅麴梅頭肉炊飯」、「桂花糯米棗」等年菜。（媽媽教室提供）

美食講座由僑務委員會贊助。今年的主講師蔡萬利是食譜暢銷作家、啟英高中餐飲總監、桃園市餐飲職業工會第10、11屆理事長、碁富食品股份研發顧問等，也是電視料理節目的常客。另一位講師是名廚楊勝凱，他是55屆十大傑出青年、啟英高中專任教師、桃園市餐飲職業工會監事、桃園市豆時光咖啡餐廚主廚。

高玉麗進一步指出，金山灣區媽媽教室因應新冠肺炎疫情持續肆虐，現在還是採「公開免費」線上視訊教學。2月5日美食講座當天，還安排「有獎搶答」，希望僑胞共襄盛舉，大家一起學做年菜，歡度新春佳節。

美食講座演講題目：「台灣名廚越洋教年菜～翠玉牛片鍋、喜洋洋乾鍋雞、紅麴梅頭肉炊飯、桂花糯米棗。」講員：蔡萬利、楊勝凱。時間：2月5日 (周五) 10時至12時。Zoom MeetingID：998-806-3500，密碼：Modesto101（M大寫)。課程10分鐘前提前開放。詢問電話：408-252-7070。