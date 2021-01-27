我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2543萬例 德州破229萬

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

「媽媽教室」講座 台灣名廚線上教年菜

記者李榮／密爾比達報導
僑委會台灣美食巡迴講座將邀請名廚蔡萬利透過網路教學。（媽媽教室提供）
僑委會台灣美食巡迴講座將邀請名廚蔡萬利透過網路教學。（媽媽教室提供）

金山灣區「媽媽教室」多年來協助推動的「僑委會台灣美食巡迴講座」，自2007以來連續舉辦13年，是僑胞最熱愛與推崇的活動之一。但去年卻因新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐暫停。媽媽教室創辦人高玉麗指出，今年疫情依然持續，勢必也無緣現場舉辦，但決定改為視訊講座，邀請台灣的電視名廚蔡萬利老師透過Zoom介紹「翠玉牛片鍋」、「喜洋洋乾鍋雞」、「紅麴梅頭肉炊飯」、「桂花糯米棗」等年菜。

高玉麗表示，僑委會的台灣美食巡迴講座是每年的重點活動之一，去年因疫情停辦讓很多人失望。疫情已近一年，經很多會員媽媽不斷的詢問、關心與鼓勵下，志工在幾經思考評估，並且多次與電視名廚蔡萬利聯繫，並獲得首肯，才能將講座課程改為視訊方式透過Zoom舉行。也讓僑胞在疫情之下，在家做出「台灣美食」。

今年的美食講座，「翠玉牛片鍋」、「喜洋洋乾鍋雞」、「紅麴梅頭肉炊飯」、「桂花糯米...
今年的美食講座，「翠玉牛片鍋」、「喜洋洋乾鍋雞」、「紅麴梅頭肉炊飯」、「桂花糯米棗」等年菜。（媽媽教室提供）

美食講座由僑務委員會贊助。今年的主講師蔡萬利是食譜暢銷作家、啟英高中餐飲總監、桃園市餐飲職業工會第10、11屆理事長、碁富食品股份研發顧問等，也是電視料理節目的常客。另一位講師是名廚楊勝凱，他是55屆十大傑出青年、啟英高中專任教師、桃園市餐飲職業工會監事、桃園市豆時光咖啡餐廚主廚。

高玉麗進一步指出，金山灣區媽媽教室因應新冠肺炎疫情持續肆虐，現在還是採「公開免費」線上視訊教學。2月5日美食講座當天，還安排「有獎搶答」，希望僑胞共襄盛舉，大家一起學做年菜，歡度新春佳節。

美食講座演講題目：「台灣名廚越洋教年菜～翠玉牛片鍋、喜洋洋乾鍋雞、紅麴梅頭肉炊飯、桂花糯米棗。」講員：蔡萬利、楊勝凱。時間：2月5日 (周五) 10時至12時。Zoom MeetingID：998-806-3500，密碼：Modesto101（M大寫)。課程10分鐘前提前開放。詢問電話：408-252-7070。

疫情 台灣 灣區

上一則

600元難解燃眉之急！羅康納提議：每月發2000刺激支票

下一則

灣區26日新增確診3701例 22人死

延伸閱讀

年菜、盆菜和各種糕 疫情下華人更想熱鬧過春節

年菜、盆菜和各種糕 疫情下華人更想熱鬧過春節
灣區9縣新冠疫情 單日確診5481例、101人死亡

灣區9縣新冠疫情 單日確診5481例、101人死亡
紐約家電中國新年特惠高達75%

紐約家電中國新年特惠高達75%
12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%

12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%
舊金山華商總會會長張福明：美中和睦 海外僑胞心才安

舊金山華商總會會長張福明：美中和睦 海外僑胞心才安
首度外派 鄭心茹接洛僑中心副主任

首度外派 鄭心茹接洛僑中心副主任

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
新總統拜登承諾，在上任100天內為1億美國人接種疫苗。(Getty Images)

目標70%長者！加州衛生廳：65歲以上打疫苗 6月底前完成

2021-01-22 00:57
加州目前疫苗分配與施打情況混亂。(Getty Images)

加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

2021-01-23 16:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關