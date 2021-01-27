應急管理局提醒：暴風雨天氣 勿外出、勿觸碰電線

林偉浩呼籲市民守望相助應對大風雨來襲。（應急管理局直播視頻截圖）

舊金山 應急管理局於26日發出警報，呼籲市民在強風暴雨的天氣中不必要的外出，遠離容易被洪水淹沒的地區，不要觸碰電線。

在當天下午的華文媒體圓桌會上，外務特派專員林偉浩表示，應急管理局和水利局合作，正應對未來兩天的大雨。舊金山水利局已經加派人手前往城市低窪地帶（比如17街夾Folsom街），用水泵抽水，加強清理樹葉和樹枝。水利局和太平洋瓦電（PG&E）已經加緊檢查各種管線的安全。

林偉浩提醒市民守望相助。工務局有免費沙包讓市民索取。住土庫的居民要加高防洪設施。市民應準備好手電筒和收音機。市民可登錄網頁sf72.org了解更多詳情。如出現淹水或電纜樹枝倒下的狀況，市民可致電3-1-1。

受大雨影響，市內有多個新冠病毒檢測 站提前關閉。此外，位於舊金山市立大學總校的新冠疫苗 注射站也暫停運營，計畫於1月28日恢復服務。林偉浩強調，市府正在改善線上登記預約系統，合資格的市民必須先登記預約，不能直接前往市立大學接種新冠疫苗。

林偉浩提到，華埠花園角的檢測站原計畫於1月27日上午10時至下午2時向居民開放服務。通過各機構合作，現場將設置六個帳篷進行檢測工作。不過，如果到了1月27日上午7時，天文台錄得的雨量達到2吋以上，華埠檢測站就有可能暫停服務。

經濟及勞動力發展辦公室職商事務組經理陳嘉霖表示，華埠花園角檢測站從上周三開始已經採用新的檢測方法。他說，區別於過去需要醫護人員幫忙提取鼻拭子檢測樣本的老方法，新方法節省了大量人力物力，由受檢測者自我提取樣本。受檢測者有足夠的時間和心理準備，自己打開袋子和蓋子，以自己感到舒服的力度提取樣本，然後裝袋封存。

雖然華埠花園角改為以自助檢測為主，但東華醫院仍會有一名醫護人員到場協助對新方法不熟悉的居民。

陳嘉霖認為華埠花園角新檢測方法提高了居民便利性。（應急管理局直播視頻截圖）

陳嘉霖說，華裔居民可登錄網站sf.virusgeeks.com/testreg以中文預約檢測，並登錄網站sf.virusgeeks.com/results查詢檢測結果。

談到新冠疫苗接種，舊金山公共衛生局公共信息專員袁美冰（ Veronica Vien）表示市府希望盡快完成全民接種。但市府需要跟州府和聯邦政府保持聯繫，按步驟進行接種。

袁美冰表示市府目前仍需按州府指引進行新冠疫苗接種。（應急管理局直播視頻截圖）

袁美冰說，舊金山在市立大學總校、灣景區SF MARKET、應急指揮中心所在的馬士孔尼會議中心設置三個疫苗接種站。所有準備工作就緒並保證供應量之下，市府的目標是每天接種1萬劑新冠疫苗。